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Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма
Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма
Ландшафтный пожар произошел на заброшенном лавандовом поле в селе Андрусово в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T19:42
2025-07-22T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар произошел на заброшенном лавандовом поле в селе Андрусово в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.К этому времени пламя локализовано. К ликвидации пожара привлечено от 73 человека и 27 единиц техники, из них от МЧС России 52 человека, 13 единиц техники, уточнили в чрезвычайном ведомстве.С начала года в Крыму произошло около двух тысяч пожаров, из них 70% – ландшафтные, сообщал ранее замначальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС России по республике, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялтинском заповеднике полностью потушилиВ Крыму назвали виновников природных пожаров"Мы работаем серпом": в Крыму стартует уборка лаванды
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РИА Новости Крым
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Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма

МЧС: в Симферопольском районе тушат лавандовое поле

19:42 22.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар произошел на заброшенном лавандовом поле в селе Андрусово в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"В Симферопольском районе тушат заброшенное лавандовое поле на площади в 4 га. На месте работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, лесоохотничьего хозяйства",- сказано в сообщении.
К этому времени пламя локализовано. К ликвидации пожара привлечено от 73 человека и 27 единиц техники, из них от МЧС России 52 человека, 13 единиц техники, уточнили в чрезвычайном ведомстве.
С начала года в Крыму произошло около двух тысяч пожаров, из них 70% – ландшафтные, сообщал ранее замначальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС России по республике, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
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