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Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма

Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма

Ландшафтный пожар произошел на заброшенном лавандовом поле в селе Андрусово в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T19:42

2025-07-22T19:42

2025-07-22T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар произошел на заброшенном лавандовом поле в селе Андрусово в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.К этому времени пламя локализовано. К ликвидации пожара привлечено от 73 человека и 27 единиц техники, из них от МЧС России 52 человека, 13 единиц техники, уточнили в чрезвычайном ведомстве.С начала года в Крыму произошло около двух тысяч пожаров, из них 70% – ландшафтные, сообщал ранее замначальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС России по республике, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялтинском заповеднике полностью потушилиВ Крыму назвали виновников природных пожаров"Мы работаем серпом": в Крыму стартует уборка лаванды

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