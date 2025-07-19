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На несколько километров Черноморского побережья выбросило мазут - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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На несколько километров Черноморского побережья выбросило мазут
На несколько километров Черноморского побережья выбросило мазут - РИА Новости Крым, 19.07.2025
На несколько километров Черноморского побережья выбросило мазут
Более ста человек, спасателей и волонтеров, очищают черноморский берег от выбросов мазута – загрязнения зафиксированы на нескольких десятках километров... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T16:07
2025-07-19T16:07
краснодарский край
кубань
темрюкский район
новости
экология
происшествия
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Более ста человек, спасателей и волонтеров, очищают черноморский берег от выбросов мазута – загрязнения зафиксированы на нескольких десятках километров побережья в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Отмечается, что локальные выбросы фракций мазута диаметром до 10 сантиметров обнаружили накануне в ходе мониторинга береговой линии. Очистка берега идет второй день.В начале июля в пресс-службе правительства России сообщали, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе очистили 673 километра береговой линии, собрав 167 тысяч тонн загрязненного песка.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Эвакуировать с судов удалось 27 моряков, один погиб. В море в результате аварии попало около 2,4 тысячи тонн мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причинаВодолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазутаПляжи Арабатской стрелки закрыли для купания
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краснодарский край, кубань, темрюкский район, новости, экология, происшествия, разлив нефтепродуктов в черном море
На несколько километров Черноморского побережья выбросило мазут

Мазут выбросило на несколько километров морского побережья Кубани

16:07 19.07.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайВ Темрюкском районе устраняют локальные выбросы мазута
В Темрюкском районе устраняют локальные выбросы мазута
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Более ста человек, спасателей и волонтеров, очищают черноморский берег от выбросов мазута – загрязнения зафиксированы на нескольких десятках километров побережья в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что локальные выбросы фракций мазута диаметром до 10 сантиметров обнаружили накануне в ходе мониторинга береговой линии. Очистка берега идет второй день.

"Протяженность загрязненного участка побережья составляет несколько километров от поселка Волна до поселка Веселовка. Работы ведут 70 сотрудников МЧС России, 48 представителей Кубань-СПАС и 12 волонтеров", – уточнили в оперштабе.

В начале июля в пресс-службе правительства России сообщали, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе очистили 673 километра береговой линии, собрав 167 тысяч тонн загрязненного песка.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Эвакуировать с судов удалось 27 моряков, один погиб. В море в результате аварии попало около 2,4 тысячи тонн мазута.
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Краснодарский крайКубаньТемрюкский районНовостиЭкологияПроисшествияРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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