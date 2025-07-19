https://crimea.ria.ru/20250719/na-neskolko-kilometrov-chernomorskogo-poberezhya-vybrosilo-mazut-1148074108.html

На несколько километров Черноморского побережья выбросило мазут

На несколько километров Черноморского побережья выбросило мазут - РИА Новости Крым, 19.07.2025

На несколько километров Черноморского побережья выбросило мазут

Более ста человек, спасателей и волонтеров, очищают черноморский берег от выбросов мазута – загрязнения зафиксированы на нескольких десятках километров... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T16:07

2025-07-19T16:07

2025-07-19T16:07

краснодарский край

кубань

темрюкский район

новости

экология

происшествия

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Более ста человек, спасателей и волонтеров, очищают черноморский берег от выбросов мазута – загрязнения зафиксированы на нескольких десятках километров побережья в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Отмечается, что локальные выбросы фракций мазута диаметром до 10 сантиметров обнаружили накануне в ходе мониторинга береговой линии. Очистка берега идет второй день.В начале июля в пресс-службе правительства России сообщали, что после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе очистили 673 километра береговой линии, собрав 167 тысяч тонн загрязненного песка.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Эвакуировать с судов удалось 27 моряков, один погиб. В море в результате аварии попало около 2,4 тысячи тонн мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причинаВодолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазутаПляжи Арабатской стрелки закрыли для купания

краснодарский край

кубань

темрюкский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, темрюкский район, новости, экология, происшествия, разлив нефтепродуктов в черном море