https://crimea.ria.ru/20250703/mazut-s-zatonuvshikh-tankerov-na-plyazhakh-novorossiyska--feyk-1147684584.html

На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина

На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина - РИА Новости Крым, 03.07.2025

На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина

Обнаруженные на пляжах Новороссийска нефтепродукты никак не связаны с затонувшими в декабре 2024 года в Керченском проливе танкерами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T16:37

2025-07-03T16:37

2025-07-03T18:11

новости

фейк

новороссийск

разлив мазута

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Обнаруженные на пляжах Новороссийска нефтепродукты никак не связаны с затонувшими в декабре 2024 года в Керченском проливе танкерами. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.Обнаруженные нефтепродукты никак не связаны с ЧС в Керченском проливе в декабре 2024 года, добавили в оперштабе.Там объяснили, что 20 июня 2025 года в порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов во время бункеровки иностранного судна под флагом Панамы.При этом, по информации Росморречфлота последствия разлива в акватории порта оперативно ликвидировали спасатели, развернув боновые заграждения, подчеркнули специалисты.Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что информация об отсутствии штрафов за морские купания в зоне ЧС Анапы и Темрюкского района не соответствует действительности.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине летаВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевНа ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд

новороссийск

черное море

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фейк, новороссийск, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, черное море, краснодарский край, кубань, керченский пролив