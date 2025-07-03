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На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина
На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина - РИА Новости Крым, 03.07.2025
На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина
Обнаруженные на пляжах Новороссийска нефтепродукты никак не связаны с затонувшими в декабре 2024 года в Керченском проливе танкерами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T16:37
2025-07-03T18:11
новости
фейк
новороссийск
разлив мазута
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
черное море
краснодарский край
кубань
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Обнаруженные на пляжах Новороссийска нефтепродукты никак не связаны с затонувшими в декабре 2024 года в Керченском проливе танкерами. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.Обнаруженные нефтепродукты никак не связаны с ЧС в Керченском проливе в декабре 2024 года, добавили в оперштабе.Там объяснили, что 20 июня 2025 года в порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов во время бункеровки иностранного судна под флагом Панамы.При этом, по информации Росморречфлота последствия разлива в акватории порта оперативно ликвидировали спасатели, развернув боновые заграждения, подчеркнули специалисты.Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что информация об отсутствии штрафов за морские купания в зоне ЧС Анапы и Темрюкского района не соответствует действительности.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине летаВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевНа ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд
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новости, фейк, новороссийск, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, черное море, краснодарский край, кубань, керченский пролив
На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина

Выбросы мазута на пляжах Новороссийска не связаны с затонувшими танкерами - оперштаб

16:37 03.07.2025 (обновлено: 18:11 03.07.2025)
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяВыбросы мазута с затонувших танкеров на пляжах Новороссийска – фейк
Выбросы мазута с затонувших танкеров на пляжах Новороссийска – фейк
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Обнаруженные на пляжах Новороссийска нефтепродукты никак не связаны с затонувшими в декабре 2024 года в Керченском проливе танкерами. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
"В соцсетях распространяется информация, якобы в Новороссийске на пляжах обнаружили мазут с затонувших из-за аварии в Керченском проливе танкеров, который ранее "выбрасывало" на побережье Анапы и Темрюкского района. Это – фейк", – сказано в сообщении.
Обнаруженные нефтепродукты никак не связаны с ЧС в Керченском проливе в декабре 2024 года, добавили в оперштабе.
Там объяснили, что 20 июня 2025 года в порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов во время бункеровки иностранного судна под флагом Панамы.
© РосприроднадзорРазлив нефтепродуктов в порту Новороссийска
Разлив нефтепродуктов в порту Новороссийска
© Росприроднадзор
Разлив нефтепродуктов в порту Новороссийска
"Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали загрязнение акватории на площади более 35 тысяч квадратных метров. Причиной стал выход из строя судового оборудования и недостаточный контроль со стороны экипажа. Вред, причиненный морской среде, оценен более чем в 14 миллионов рублей. Компания возместила ущерб добровольно", – уточнили в оперштабе края.
При этом, по информации Росморречфлота последствия разлива в акватории порта оперативно ликвидировали спасатели, развернув боновые заграждения, подчеркнули специалисты.
Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что информация об отсутствии штрафов за морские купания в зоне ЧС Анапы и Темрюкского района не соответствует действительности.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине лета
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НовостиФейкНовороссийскРазлив мазутаТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеЧерное мореКраснодарский крайКубаньКерченский пролив
 
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