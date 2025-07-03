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На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина
На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина - РИА Новости Крым, 03.07.2025
На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина
Обнаруженные на пляжах Новороссийска нефтепродукты никак не связаны с затонувшими в декабре 2024 года в Керченском проливе танкерами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T16:37
2025-07-03T16:37
2025-07-03T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Обнаруженные на пляжах Новороссийска нефтепродукты никак не связаны с затонувшими в декабре 2024 года в Керченском проливе танкерами. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.Обнаруженные нефтепродукты никак не связаны с ЧС в Керченском проливе в декабре 2024 года, добавили в оперштабе.Там объяснили, что 20 июня 2025 года в порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов во время бункеровки иностранного судна под флагом Панамы.При этом, по информации Росморречфлота последствия разлива в акватории порта оперативно ликвидировали спасатели, развернув боновые заграждения, подчеркнули специалисты.Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что информация об отсутствии штрафов за морские купания в зоне ЧС Анапы и Темрюкского района не соответствует действительности.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине летаВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевНа ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд
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новости, фейк, новороссийск, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, черное море, краснодарский край, кубань, керченский пролив
На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина
Выбросы мазута на пляжах Новороссийска не связаны с затонувшими танкерами - оперштаб
16:37 03.07.2025 (обновлено: 18:11 03.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Обнаруженные на пляжах Новороссийска нефтепродукты никак не связаны с затонувшими в декабре 2024 года в Керченском проливе танкерами. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
"В соцсетях распространяется информация, якобы в Новороссийске на пляжах обнаружили мазут с затонувших из-за аварии в Керченском проливе танкеров, который ранее "выбрасывало" на побережье Анапы и Темрюкского района. Это – фейк", – сказано в сообщении.
Обнаруженные нефтепродукты никак не связаны с ЧС в Керченском проливе в декабре 2024 года, добавили в оперштабе.
Там объяснили, что 20 июня 2025 года в порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов во время бункеровки иностранного судна под флагом Панамы.
"Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали загрязнение акватории на площади более 35 тысяч квадратных метров. Причиной стал выход из строя судового оборудования и недостаточный контроль со стороны экипажа. Вред, причиненный морской среде, оценен более чем в 14 миллионов рублей. Компания возместила ущерб добровольно", – уточнили в оперштабе края.
При этом, по информации Росморречфлота последствия разлива в акватории порта оперативно ликвидировали спасатели, развернув боновые заграждения, подчеркнули специалисты.
Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что информация об отсутствии штрафов
за морские купания в зоне ЧС Анапы и Темрюкского района не соответствует действительности.
15 декабря 2024
года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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