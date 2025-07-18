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В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной
В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной - РИА Новости Крым, 18.07.2025
В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной
Ремонт участка автомобильной дороги Симферополь – Красноперекопск близ границы с Херсонской областью практически завершен, специалисты заканчивают наносить... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T19:46
2025-07-18T19:46
ситуация на дорогах крыма
крым
минтранс крыма
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
симферополь
красноперекопск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Ремонт участка автомобильной дороги Симферополь – Красноперекопск близ границы с Херсонской областью практически завершен, специалисты заканчивают наносить дорожную разметку. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.Все основные виды работ на данный момент полностью выполнены. В частности, проведено полное фрезерование старого покрытия, заменено дорожное основание, уложен выравнивающий слой и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Также полностью завершена установка бордюрных камней, обустройство тротуаров и обочин, монтаж дорожных знаков.На данный момент завершается нанесение дорожной разметки. Благодаря ремонту будет обеспечено бесперебойное транспортное сообщение между Симферополем, Красноперекопском и приграничными территориями Херсонской области.15 июля сообщалось о продлении сроков реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" до 2030 года. В рамках госпрограммы планируется привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, а также завершить обустройство части съездов с трассы "Таврида", сообщало правительство РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца года Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РКВ Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки
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РИА Новости Крым
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крым, минтранс крыма, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, симферополь, красноперекопск
В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной

В Крыму завершен ремонт 7-километрового участка дороги Симферополь – Красноперекопск

19:46 18.07.2025
 
© Минтранс КрымаВ Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной
В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Ремонт участка автомобильной дороги Симферополь – Красноперекопск близ границы с Херсонской областью практически завершен, специалисты заканчивают наносить дорожную разметку. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.
"Завершается ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью. Отремонтировано более семи километров", - говорится в сообщении.
Все основные виды работ на данный момент полностью выполнены. В частности, проведено полное фрезерование старого покрытия, заменено дорожное основание, уложен выравнивающий слой и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Также полностью завершена установка бордюрных камней, обустройство тротуаров и обочин, монтаж дорожных знаков.
На данный момент завершается нанесение дорожной разметки. Благодаря ремонту будет обеспечено бесперебойное транспортное сообщение между Симферополем, Красноперекопском и приграничными территориями Херсонской области.
15 июля сообщалось о продлении сроков реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" до 2030 года. В рамках госпрограммы планируется привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, а также завершить обустройство части съездов с трассы "Таврида", сообщало правительство РФ.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымМинтранс КрымаРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаСимферопольКрасноперекопск
 
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