https://crimea.ria.ru/20250718/v-krymu-otremontirovali-uchastok-dorogi-vozle-granitsy-s-khersonschinoy-1148054669.html

В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной

В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной - РИА Новости Крым, 18.07.2025

В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной

Ремонт участка автомобильной дороги Симферополь – Красноперекопск близ границы с Херсонской областью практически завершен, специалисты заканчивают наносить... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T19:46

2025-07-18T19:46

2025-07-18T19:46

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крым

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Ремонт участка автомобильной дороги Симферополь – Красноперекопск близ границы с Херсонской областью практически завершен, специалисты заканчивают наносить дорожную разметку. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.Все основные виды работ на данный момент полностью выполнены. В частности, проведено полное фрезерование старого покрытия, заменено дорожное основание, уложен выравнивающий слой и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Также полностью завершена установка бордюрных камней, обустройство тротуаров и обочин, монтаж дорожных знаков.На данный момент завершается нанесение дорожной разметки. Благодаря ремонту будет обеспечено бесперебойное транспортное сообщение между Симферополем, Красноперекопском и приграничными территориями Херсонской области.15 июля сообщалось о продлении сроков реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" до 2030 года. В рамках госпрограммы планируется привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, а также завершить обустройство части съездов с трассы "Таврида", сообщало правительство РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца года Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РКВ Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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