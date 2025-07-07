https://crimea.ria.ru/20250707/aksenov-krymavtodor-dolzhen-stat-monopolistom-stroitelstva-dorog-v-rk-1147768335.html

Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РК

Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РК - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РК

Государственное унитарное предприятие "Крымавтодор", на содержании которого сегодня находится 6 из 15 тысяч километров дорог в регионе, в перспективе должно... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T12:44

2025-07-07T12:44

2025-07-07T12:44

крымавтодор

сергей аксенов

ремонт и строительство дорог в крыму

благоустройство

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Государственное унитарное предприятие "Крымавтодор", на содержании которого сегодня находится 6 из 15 тысяч километров дорог в регионе, в перспективе должно стать монополистом по строительству и содержанию крымских дорог. Об этом журналистам заявил глава республики Сергей Аксенов на торжественном мероприятии в честь 90-летия предприятия.В понедельник Аксенов принял участие в праздничном мероприятии в честь 90-летия "Крымавтодора". Он поздравил его сотрудников с юбилеем предприятия и вручил его ведущим сотрудникам благодарности.По словам Аксенова, сегодня на содержании "Крымавтодора" находится 6 из 15 тысяч километров дорог в регионе. В ближайшей перспективе в ведение предприятия будет находиться 13 тысяч км крымских дорог, за исключением магистралей, находящихся в федеральной собственности – трассы "Таврида" и крымского участка трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя."Техническое оснащение предприятия сейчас на хорошем, но недостаточном уровне для того, чтобы в полном объеме содержать все дороги. Поэтому в этом и в следующем году будет закуплена новая техника", – добавил руководитель региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят движение на мосту в ИнкерманеВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского мостаВ Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымавтодор, видео, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, видео