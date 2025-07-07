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Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РК
Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РК - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РК
Государственное унитарное предприятие "Крымавтодор", на содержании которого сегодня находится 6 из 15 тысяч километров дорог в регионе, в перспективе должно... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T12:44
2025-07-07T12:44
2025-07-07T12:44
крымавтодор
сергей аксенов
ремонт и строительство дорог в крыму
благоустройство
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Государственное унитарное предприятие "Крымавтодор", на содержании которого сегодня находится 6 из 15 тысяч километров дорог в регионе, в перспективе должно стать монополистом по строительству и содержанию крымских дорог. Об этом журналистам заявил глава республики Сергей Аксенов на торжественном мероприятии в честь 90-летия предприятия.В понедельник Аксенов принял участие в праздничном мероприятии в честь 90-летия "Крымавтодора". Он поздравил его сотрудников с юбилеем предприятия и вручил его ведущим сотрудникам благодарности.По словам Аксенова, сегодня на содержании "Крымавтодора" находится 6 из 15 тысяч километров дорог в регионе. В ближайшей перспективе в ведение предприятия будет находиться 13 тысяч км крымских дорог, за исключением магистралей, находящихся в федеральной собственности – трассы "Таврида" и крымского участка трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя."Техническое оснащение предприятия сейчас на хорошем, но недостаточном уровне для того, чтобы в полном объеме содержать все дороги. Поэтому в этом и в следующем году будет закуплена новая техника", – добавил руководитель региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят движение на мосту в ИнкерманеВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского мостаВ Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки
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крымавтодор, видео, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, видео
Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РК
"Крымавтодор" должен стать монополистом по строительству и содержанию дорог в РК – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Государственное унитарное предприятие "Крымавтодор", на содержании которого сегодня находится 6 из 15 тысяч километров дорог в регионе, в перспективе должно стать монополистом по строительству и содержанию крымских дорог. Об этом журналистам заявил глава республики Сергей Аксенов на торжественном мероприятии в честь 90-летия предприятия.
В понедельник Аксенов принял участие в праздничном мероприятии в честь 90-летия "Крымавтодора". Он поздравил его сотрудников с юбилеем предприятия и вручил его ведущим сотрудникам благодарности.
"Стоит задача выйти на то, чтобы "Крымавтодор" был единственным монопольным предприятием, со своей техникой и специалистами, чтобы строить и содержать все дороги в Крыму и сделать их лучшими в России", – сказал глава республики.
По словам Аксенова, сегодня на содержании "Крымавтодора" находится 6 из 15 тысяч километров дорог в регионе. В ближайшей перспективе в ведение предприятия будет находиться 13 тысяч км крымских дорог, за исключением магистралей, находящихся в федеральной собственности – трассы "Таврида" и крымского участка трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя.
"Техническое оснащение предприятия сейчас на хорошем, но недостаточном уровне для того, чтобы в полном объеме содержать все дороги. Поэтому в этом и в следующем году будет закуплена новая техника", – добавил руководитель региона.
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