https://crimea.ria.ru/20250628/v-krymu-remontiruyut-razrushennye-uchastki-dorogi-novoselovskoe--saki-1147539230.html

В Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки

В Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки - РИА Новости Крым, 28.06.2025

В Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки

В Крыму ремонтируют 20-километровый участок дороги Новоселовское – Саки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале республиканского правительства. РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T09:51

2025-06-28T09:51

2025-06-28T09:51

крым

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сакский район

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нацпроекты в россии

национальный проект "инфраструктура для жизни"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Крыму ремонтируют 20-километровый участок дороги Новоселовское – Саки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале республиканского правительства.Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Ранее сообщалось, что в этом году в Севастополе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" уже отремонтировали 76 из 100 запланированных дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят движение на мосту в ИнкерманеВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей

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сакский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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