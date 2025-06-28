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В Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки
В Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки - РИА Новости Крым, 28.06.2025
В Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки
В Крыму ремонтируют 20-километровый участок дороги Новоселовское – Саки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале республиканского правительства. РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T09:51
2025-06-28T09:51
2025-06-28T09:51
крым
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нацпроекты в россии
национальный проект "инфраструктура для жизни"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Крыму ремонтируют 20-километровый участок дороги Новоселовское – Саки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале республиканского правительства.Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Ранее сообщалось, что в этом году в Севастополе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" уже отремонтировали 76 из 100 запланированных дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят движение на мосту в ИнкерманеВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей
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В Крыму ремонтируют разрушенные участки дороги Новоселовское – Саки
На Западе Крыма по нацпроект ремонтируют дорогу Новоселовское – Саки