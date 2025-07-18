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Крым инициирует ужесточение наказания для "ждунов"

Крым инициирует ужесточение наказания для "ждунов" - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Крым инициирует ужесточение наказания для "ждунов"

Новым федеральным законом о лишении приобретенного гражданства РФ государство подчеркнуло, что жители Крыма и освобожденных территорий являются россиянами по... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T12:45

2025-07-18T12:45

2025-07-18T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Новым федеральным законом о лишении приобретенного гражданства РФ государство подчеркнуло, что жители Крыма и освобожденных территорий являются россиянами по рождению, а значит, лишить их гражданства России невозможно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил советник главы РК, лидер общественного движения "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов, отметив, что для "ждунов" из граждан РФ инициируют отдельными законами ужесточение наказания за преступления.Право неоспоримоНакануне Госдума приняла закон, расширивший перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ с 64 до более чем 80 пунктов. На граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, нормы нового закона не распространяются.По словам Талипова, тем самым законодатель подчеркнул, что государство признает крымчан и жителей освобожденных исторических регионов полноправными жителями РФ, то есть россиянами по рождению.Безусловно, есть понимание, что и в Крыму, и на возвращенных исторических территориях России есть некоторое число людей, "которые продолжают отрицать территориальную целостность нашей страны и заниматься антироссийской деятельностью, в том числе выходить на контакт с врагом и сливать значимую информацию", добавил Талипов."Но небольшое количество "ждунов" не должно перечеркивать возможность жителей Крыма и освобожденных территорий быть полноправными гражданами Российской Федерации и знать, что их гражданства не лишат", – отметил советник главы республики."Ждуны" дождутсяПо словам Талипова, особое положение крымчан и жителей исторических регионов в новом законе назвать "поблажкой", которой можно воспользоваться, нельзя, "поскольку наказания за совершенные преступления неотвратимы"."Если ты работаешь с врагом, то получишь большой срок как гражданин РФ", – заметил Талипов.Более того, он считает, что для "ждунов" в Крыму и освобожденных в ходе СВО регионах России "будут разработаны отдельные нормы и ужесточено наказание", в том числе по инициативе крымской власти.На сегодняшний день обновленное законодательство, которым расширены основания для лишения приобретенного гражданства РФ, направлено прежде всего на людей, которые прибыли в Россию, получили гражданство, но не дорожат им, как и нормами морали, принятыми в российском обществе, сказал Талипов."Потому что перед нашим государством сейчас стоит множество вызовов, идет СВО. И расшатывать обстановку внутри государства не позволено никому. Это больше запрос общества на борьбу с миграционными преступлениями, чтобы поставить на место людей, которые считают, что здесь им территория, где не действуют законы и они могут вести себя как хотят", – сказал Талипов.Если Россия вам не РодинаОн также сторонник того, чтобы в России был принят закон о лишении приобретенного гражданства за отказ от воинского учета – проект документа уже внесен в Госдуму на днях."Такая норма назрела... и это тоже касается прежде всего мигрантов. Мы видим большое количество правоохранительных рейдов, которые осуществляются по местам работы мигрантов, в том числе в Крыму. И если взять статистику, то большинство из них не поставлены на воинский учет, сознательно от него уклоняются. Приезжают сюда как туристы, и у них, по их мнению, нет никаких обязанностей перед нашей страной", – сказал Талипов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым является примером в проведении миграционной политики – эксперт В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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