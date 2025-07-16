ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов
Ространснадзор внедрит ИИ для тестирования машинистов высокоскоростных поездов
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектИскусственный интеллект
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать новый порядок выдачи свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом. Об этом сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Гулин во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По словам главы Ространснадзора впервые будет введена отдельная категория – "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав". В рамках цифровой трансформации запланирована реализация дистанционной проверки теоретических знаний с использованием технологий искусственного интеллекта.
"3 сентября этого года службой уже запланировано проведение проверки теоретических знаний для первой группы машинистов на категории высокоскоростной железнодорожный подвижной состав. До конца этого года по новой категории пройдут проверку теоретических знаний порядка 200 машинистов", – рассказал Гулин.
Новая категория свидетельства и порядок его получения стали частью реализации поручения Президента РФ Владимира Путина по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
17 июня Мишустин сообщал, что на реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей.
В России до 2030 года планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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