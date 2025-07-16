Рейтинг@Mail.ru
ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250716/ii-budet-proveryat-mashinistov-skorostnykh-poezdov-1147995401.html
ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов
ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов - РИА Новости Крым, 16.07.2025
ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов
С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать новый порядок выдачи свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T21:09
2025-07-16T18:22
новости
михаил мишустин
правительство россии
транспорт
искусственный интеллект
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998504_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_d799ffff31cec4c1e373981067c8df27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать новый порядок выдачи свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом. Об этом сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Гулин во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.По словам главы Ространснадзора впервые будет введена отдельная категория – "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав". В рамках цифровой трансформации запланирована реализация дистанционной проверки теоретических знаний с использованием технологий искусственного интеллекта.Новая категория свидетельства и порядок его получения стали частью реализации поручения Президента РФ Владимира Путина по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.17 июня Мишустин сообщал, что на реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей.В России до 2030 года планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублейВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом годуЮго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998504_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_2d1abe74a2aa2249cdec233492b6a7f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, михаил мишустин, правительство россии, транспорт, искусственный интеллект, россия
ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов

Ространснадзор внедрит ИИ для тестирования машинистов высокоскоростных поездов

21:09 16.07.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать новый порядок выдачи свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом. Об этом сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Гулин во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По словам главы Ространснадзора впервые будет введена отдельная категория – "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав". В рамках цифровой трансформации запланирована реализация дистанционной проверки теоретических знаний с использованием технологий искусственного интеллекта.
"3 сентября этого года службой уже запланировано проведение проверки теоретических знаний для первой группы машинистов на категории высокоскоростной железнодорожный подвижной состав. До конца этого года по новой категории пройдут проверку теоретических знаний порядка 200 машинистов", – рассказал Гулин.
Новая категория свидетельства и порядок его получения стали частью реализации поручения Президента РФ Владимира Путина по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
17 июня Мишустин сообщал, что на реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей.
В России до 2030 года планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей
В Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году
Юго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка
 
НовостиМихаил МишустинПравительство РоссииТранспортИскусственный интеллектРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов
20:59Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута
20:51Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый день
20:41Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны Украины
20:31"Золотая кладовая" в Керчи: что представлено на выставке - ВИДЕО
20:24Ребенок за рулем мопеда - в Крыму произошло смертельное ДТП
20:22"Цель одна": почему конфликт на Украине нужен и Трампу
20:04Пожар в Ялтинском заповеднике полностью потушили
19:37Экватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета
19:19В Крыму назвали виновников природных пожаров
19:03Горящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧП
18:59Две девушки пострадали в аварии под Судаком
18:32Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин
18:18Путин в Магнитогорске - чем удивили российские металлурги
18:07В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов
17:54В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотеку
17:31Севатополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилию
17:06Крымский мост сейчас - что происходит
16:56Крымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублей
16:29Пожар в заповеднике в Крыму локализован
Лента новостейМолния