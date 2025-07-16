https://crimea.ria.ru/20250716/ii-budet-proveryat-mashinistov-skorostnykh-poezdov-1147995401.html

ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов

ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов - РИА Новости Крым, 16.07.2025

ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать новый порядок выдачи свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T21:09

2025-07-16T21:09

2025-07-16T18:22

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михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать новый порядок выдачи свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом. Об этом сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Гулин во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.По словам главы Ространснадзора впервые будет введена отдельная категория – "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав". В рамках цифровой трансформации запланирована реализация дистанционной проверки теоретических знаний с использованием технологий искусственного интеллекта.Новая категория свидетельства и порядок его получения стали частью реализации поручения Президента РФ Владимира Путина по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.17 июня Мишустин сообщал, что на реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей.В России до 2030 года планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублейВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом годуЮго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, михаил мишустин, правительство россии, транспорт, искусственный интеллект, россия