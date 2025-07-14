https://crimea.ria.ru/20250714/kopit-bolshe-semi-let-krym-zamykaet-reyting-po-dostupnosti-zhilya-v-rf-1147928685.html

Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ

Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ

Крым и Севастополь замыкают рейтинг регионов России по доступности жилья для семьи с одним ребенком. Копить на квадратные метры на полуострове придется больше... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T08:20

2025-07-14T08:20

2025-07-14T08:20

крым

севастополь

жилье

жилье в крыму

новости крыма

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e862524ba303cabd0e1459941d102d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь замыкают рейтинг регионов России по доступности жилья для семьи с одним ребенком. Копить на квадратные метры на полуострове придется больше семи лет, следует из исследования РИА Новости.Среди лидеров рейтинга по доступности жилья в исследовании выделяют Мурманскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там семьям с одним ребенком необходимо менее двух с половиной лет для того, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров.В Севастополе и Республике Крым стоимость жилья в 1,4 раза превышает среднероссийскую. Это существеннее осложняет возможность накопления необходимой суммы, даже с использованием банковских депозитов, отмечается в рейтинге. В замыкающих список регионах доступность жилья по сравнению с прошлым годом выросла, добавили в исследовании.Ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова рассказала РИА Новости Крым, что в Крыму в течение полугода ожидается рост цен на вторичную недвижимость. Это связано с тремя факторами, один из которых – снижение ключевой ставки Центробанка, а как следствие – доходности депозитов и переток средств на рынок недвижимости. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплатыКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в КрымуИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, жилье, жилье в крыму, новости крыма, новости, общество