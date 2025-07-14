Рейтинг@Mail.ru
Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250714/kopit-bolshe-semi-let-krym-zamykaet-reyting-po-dostupnosti-zhilya-v-rf-1147928685.html
Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ
Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ
Крым и Севастополь замыкают рейтинг регионов России по доступности жилья для семьи с одним ребенком. Копить на квадратные метры на полуострове придется больше... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T08:20
2025-07-14T08:20
крым
севастополь
жилье
жилье в крыму
новости крыма
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e862524ba303cabd0e1459941d102d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь замыкают рейтинг регионов России по доступности жилья для семьи с одним ребенком. Копить на квадратные метры на полуострове придется больше семи лет, следует из исследования РИА Новости.Среди лидеров рейтинга по доступности жилья в исследовании выделяют Мурманскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там семьям с одним ребенком необходимо менее двух с половиной лет для того, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров.В Севастополе и Республике Крым стоимость жилья в 1,4 раза превышает среднероссийскую. Это существеннее осложняет возможность накопления необходимой суммы, даже с использованием банковских депозитов, отмечается в рейтинге. В замыкающих список регионах доступность жилья по сравнению с прошлым годом выросла, добавили в исследовании.Ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова рассказала РИА Новости Крым, что в Крыму в течение полугода ожидается рост цен на вторичную недвижимость. Это связано с тремя факторами, один из которых – снижение ключевой ставки Центробанка, а как следствие – доходности депозитов и переток средств на рынок недвижимости. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплатыКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в КрымуИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce722f4f3fee549b4c24ea7ca9133a7a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, жилье, жилье в крыму, новости крыма, новости, общество
Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ

Крым и Севастополь замыкают рейтинг по доступности жилья в России

08:20 14.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь замыкают рейтинг регионов России по доступности жилья для семьи с одним ребенком. Копить на квадратные метры на полуострове придется больше семи лет, следует из исследования РИА Новости.
Среди лидеров рейтинга по доступности жилья в исследовании выделяют Мурманскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там семьям с одним ребенком необходимо менее двух с половиной лет для того, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров.
"Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Республика Крым, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится почти девять лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратных метров по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный денежный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат", – сказано в сообщении.
В Севастополе и Республике Крым стоимость жилья в 1,4 раза превышает среднероссийскую. Это существеннее осложняет возможность накопления необходимой суммы, даже с использованием банковских депозитов, отмечается в рейтинге. В замыкающих список регионах доступность жилья по сравнению с прошлым годом выросла, добавили в исследовании.
"Столь длительные сроки, необходимые семьям для накопления в данных регионах эксперты объясняют в большинстве случаев низким уровнем номинальных начисленных заработных плат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы", – добавили в сообщении.
Ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова рассказала РИА Новости Крым, что в Крыму в течение полугода ожидается рост цен на вторичную недвижимость. Это связано с тремя факторами, один из которых – снижение ключевой ставки Центробанка, а как следствие – доходности депозитов и переток средств на рынок недвижимости.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
Квартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в Крыму
Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
 
КрымСевастопольЖильеЖилье в КрымуНовости КрымаНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:51Около 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии
08:32Беспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭС
08:20Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ
08:09Кто поможет вернуть русский язык Украине – мнение
07:50В Крыму предотвратили теракт
07:37День взятия Бастилии: историческое событие и постсоветский культурный код
07:08Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
07:03Крымский мост сейчас – к утру понедельника в очереди больше 1300 машин
06:38Русский язык снова в моде: в Крыму растет конкурс на филологов
06:04Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит
00:01Жара и грозы: где в Крыму в понедельник пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 14 июля
21:31Очереди перед Крымским мостом и 118 га пожара под Симферополем – главное
21:05Налоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 году
20:41Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России
20:10Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
19:45Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделю
19:10В Крыму женщину на сапборде унесло в море на три километра
18:35Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая
18:22Беспилотник сбили над Черным морем
Лента новостейМолния