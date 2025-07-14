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Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ
Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ
Крым и Севастополь замыкают рейтинг регионов России по доступности жилья для семьи с одним ребенком. Копить на квадратные метры на полуострове придется больше... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T08:20
2025-07-14T08:20
2025-07-14T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь замыкают рейтинг регионов России по доступности жилья для семьи с одним ребенком. Копить на квадратные метры на полуострове придется больше семи лет, следует из исследования РИА Новости.Среди лидеров рейтинга по доступности жилья в исследовании выделяют Мурманскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там семьям с одним ребенком необходимо менее двух с половиной лет для того, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров.В Севастополе и Республике Крым стоимость жилья в 1,4 раза превышает среднероссийскую. Это существеннее осложняет возможность накопления необходимой суммы, даже с использованием банковских депозитов, отмечается в рейтинге. В замыкающих список регионах доступность жилья по сравнению с прошлым годом выросла, добавили в исследовании.Ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова рассказала РИА Новости Крым, что в Крыму в течение полугода ожидается рост цен на вторичную недвижимость. Это связано с тремя факторами, один из которых – снижение ключевой ставки Центробанка, а как следствие – доходности депозитов и переток средств на рынок недвижимости. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплатыКвартира в ипотеку: сколько денег нужно на первый взнос в КрымуИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно
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крым, севастополь, жилье, жилье в крыму, новости крыма, новости, общество
Копить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФ
Крым и Севастополь замыкают рейтинг по доступности жилья в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь замыкают рейтинг регионов России по доступности жилья для семьи с одним ребенком. Копить на квадратные метры на полуострове придется больше семи лет, следует из исследования РИА Новости.
Среди лидеров рейтинга по доступности жилья в исследовании выделяют Мурманскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там семьям с одним ребенком необходимо менее двух с половиной лет для того, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров.
"Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Республика Крым, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится почти девять лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратных метров по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный денежный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат", – сказано в сообщении.
В Севастополе и Республике Крым стоимость жилья в 1,4 раза превышает среднероссийскую. Это существеннее осложняет возможность накопления необходимой суммы, даже с использованием банковских депозитов, отмечается в рейтинге. В замыкающих список регионах доступность жилья по сравнению с прошлым годом выросла, добавили в исследовании.
"Столь длительные сроки, необходимые семьям для накопления в данных регионах эксперты объясняют в большинстве случаев низким уровнем номинальных начисленных заработных плат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы", – добавили в сообщении.
Ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова рассказала РИА Новости Крым, что в Крыму в течение полугода ожидается рост цен на вторичную недвижимость
. Это связано с тремя факторами, один из которых – снижение ключевой ставки Центробанка, а как следствие – доходности депозитов и переток средств на рынок недвижимости.
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