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130 многоэтажек в Крыму получат новые лифты до декабря - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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130 многоэтажек в Крыму получат новые лифты до декабря
130 многоэтажек в Крыму получат новые лифты до декабря - РИА Новости Крым, 14.07.2025
130 многоэтажек в Крыму получат новые лифты до декабря
До декабря в 131 многоквартирном доме Крыма заменят 239 старых лифтов. На это из федерального и республиканского бюджетов выделено около 785 миллионов рублей... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T12:07
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лифт
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. До декабря в 131 многоквартирном доме Крыма заменят 239 старых лифтов. На это из федерального и республиканского бюджетов выделено около 785 миллионов рублей. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.Уже сейчас старые лифты демонтируют в 51 доме. Срок службы новых составит не менее 25 лет, гарантия на них – 5 лет, добавил Аксенов. В прошлом году в Симферополе производили замену 169 лифтов в многоквартирных домах. Всего в Крыму больше трех тысяч лифтов нуждается в замене, сообщал ранее первый заместитель Фонда капитального ремонта МКД Республики Крым Аламдар Амирасланов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая детальВ Крыму за год капитально отремонтировали более 500 многоэтажекВ Крыму назвали проблемы подготовки многоквартирных домов к зиме
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, лифт, благоустройство, новости крыма, городская среда
130 многоэтажек в Крыму получат новые лифты до декабря

В Крыму в этом году заменят 239 старых лифтов в многоэтажках – Аксенов

12:07 14.07.2025 (обновлено: 12:08 14.07.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗамена лифта в Крыму
Замена лифта в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. До декабря в 131 многоквартирном доме Крыма заменят 239 старых лифтов. На это из федерального и республиканского бюджетов выделено около 785 миллионов рублей. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.
"В Крыму начинаются работы по замене в многоквартирных домах 239 единиц лифтового оборудования с выработанным сроком эксплуатации. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено порядка 785 млн рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Уже сейчас старые лифты демонтируют в 51 доме. Срок службы новых составит не менее 25 лет, гарантия на них – 5 лет, добавил Аксенов.

"Работы пройдут в 131 многоквартирном доме и должны быть полностью завершены к декабрю текущего года", - добавил Аксенов.

В прошлом году в Симферополе производили замену 169 лифтов в многоквартирных домах. Всего в Крыму больше трех тысяч лифтов нуждается в замене, сообщал ранее первый заместитель Фонда капитального ремонта МКД Республики Крым Аламдар Амирасланов.
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КрымСергей АксеновЛифтБлагоустройствоНовости КрымаГородская среда
 
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