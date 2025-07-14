130 многоэтажек в Крыму получат новые лифты до декабря
В Крыму в этом году заменят 239 старых лифтов в многоэтажках – Аксенов
12:07 14.07.2025 (обновлено: 12:08 14.07.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗамена лифта в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. До декабря в 131 многоквартирном доме Крыма заменят 239 старых лифтов. На это из федерального и республиканского бюджетов выделено около 785 миллионов рублей. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.
"В Крыму начинаются работы по замене в многоквартирных домах 239 единиц лифтового оборудования с выработанным сроком эксплуатации. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено порядка 785 млн рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Уже сейчас старые лифты демонтируют в 51 доме. Срок службы новых составит не менее 25 лет, гарантия на них – 5 лет, добавил Аксенов.
"Работы пройдут в 131 многоквартирном доме и должны быть полностью завершены к декабрю текущего года", - добавил Аксенов.
В прошлом году в Симферополе производили замену 169 лифтов в многоквартирных домах. Всего в Крыму больше трех тысяч лифтов нуждается в замене, сообщал ранее первый заместитель Фонда капитального ремонта МКД Республики Крым Аламдар Амирасланов.
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