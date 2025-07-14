https://crimea.ria.ru/20250714/130-mnogoetazhek-v-krymu-poluchat-novye-lifty-do-dekabrya-1147933543.html

130 многоэтажек в Крыму получат новые лифты до декабря

130 многоэтажек в Крыму получат новые лифты до декабря - РИА Новости Крым, 14.07.2025

130 многоэтажек в Крыму получат новые лифты до декабря

До декабря в 131 многоквартирном доме Крыма заменят 239 старых лифтов. На это из федерального и республиканского бюджетов выделено около 785 миллионов рублей... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T12:07

2025-07-14T12:07

2025-07-14T12:08

крым

сергей аксенов

лифт

благоустройство

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городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. До декабря в 131 многоквартирном доме Крыма заменят 239 старых лифтов. На это из федерального и республиканского бюджетов выделено около 785 миллионов рублей. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.Уже сейчас старые лифты демонтируют в 51 доме. Срок службы новых составит не менее 25 лет, гарантия на них – 5 лет, добавил Аксенов. В прошлом году в Симферополе производили замену 169 лифтов в многоквартирных домах. Всего в Крыму больше трех тысяч лифтов нуждается в замене, сообщал ранее первый заместитель Фонда капитального ремонта МКД Республики Крым Аламдар Амирасланов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Причиной падения лифта в Севастополе стала турецкая детальВ Крыму за год капитально отремонтировали более 500 многоэтажекВ Крыму назвали проблемы подготовки многоквартирных домов к зиме

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, лифт, благоустройство, новости крыма, городская среда