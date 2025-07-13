https://crimea.ria.ru/20250713/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-k-vecheru-voskresenya-1147924943.html
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
К вечеру воскресенья проезд перед досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T20:10
2025-07-13T20:10
2025-07-13T20:11
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья проезд перед досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, с ночи воскресенья начал скапливаться автотранспорт со стороны Краснодарского края, при этом на выезде с полуострова очередей перед досмотровыми пунктами не было.В семь утра начала расти очередь и на выезд из Крыма – количество машин с обеих сторон мостового перехода перевалило за тысячу. К девяти утра у досмотровых пунктов собрались уже почти 1400 автомобилей, днем проезда ждали более 1500 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
Крымский мост – проезд свободен с обеих сторон
20:10 13.07.2025 (обновлено: 20:11 13.07.2025)