https://crimea.ria.ru/20250713/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-k-vecheru-voskresenya-1147924943.html

Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья

Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья

К вечеру воскресенья проезд перед досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T20:10

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2025-07-13T20:11

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья проезд перед досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, с ночи воскресенья начал скапливаться автотранспорт со стороны Краснодарского края, при этом на выезде с полуострова очередей перед досмотровыми пунктами не было.В семь утра начала расти очередь и на выезд из Крыма – количество машин с обеих сторон мостового перехода перевалило за тысячу. К девяти утра у досмотровых пунктов собрались уже почти 1400 автомобилей, днем проезда ждали более 1500 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250713/krymskiy-most-iz-za-dlitelnogo-ozhidaniya-i-zhary-volontery-razdayut-vodu-1147922312.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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