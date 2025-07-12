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ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школа

ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школа - РИА Новости Крым, 12.07.2025

ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школа

В Новой Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся микроавтобус и территория бывшей школы. О последствиях "прилетов" сообщает городская... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T17:10

2025-07-12T17:10

2025-07-12T17:11

херсонская область

обстрелы всу

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся микроавтобус и территория бывшей школы. О последствиях "прилетов" сообщает городская администрация. По данным властей, ВСУ нанесли серию ударов по городу в субботу около 16:15.Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.Еще один удар пришелся по бывшей школе № 1 на улице Ленина.Огонь был ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет.В ночь на 12 июля над регионами России было перехвачено 33 беспилотника, в том числе пять над Черным морем, один – над Азовским морем и четыре – над территорией Крыма.В субботу днем еще восемь БПЛА сбиты над Азовским морем, а также Белгородской областью и Ставропольским краем.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше, пострадавших нет.В Краснодарском крае после падения беспилотников загорелись пшеничные поля и леса. Огонь был ликвидирован на площади 7 гектаров, сообщал оперштаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, атаки всу, новая каховка, происшествия, пожар, новости сво, новые регионы россии, новости