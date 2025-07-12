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ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школа - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школа
ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школа - РИА Новости Крым, 12.07.2025
ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школа
В Новой Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся микроавтобус и территория бывшей школы. О последствиях "прилетов" сообщает городская... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T17:10
2025-07-12T17:11
херсонская область
обстрелы всу
атаки всу
новая каховка
происшествия
пожар
новости сво
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся микроавтобус и территория бывшей школы. О последствиях "прилетов" сообщает городская администрация. По данным властей, ВСУ нанесли серию ударов по городу в субботу около 16:15.Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.Еще один удар пришелся по бывшей школе № 1 на улице Ленина.Огонь был ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет.В ночь на 12 июля над регионами России было перехвачено 33 беспилотника, в том числе пять над Черным морем, один – над Азовским морем и четыре – над территорией Крыма.В субботу днем еще восемь БПЛА сбиты над Азовским морем, а также Белгородской областью и Ставропольским краем.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше, пострадавших нет.В Краснодарском крае после падения беспилотников загорелись пшеничные поля и леса. Огонь был ликвидирован на площади 7 гектаров, сообщал оперштаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, обстрелы всу, атаки всу, новая каховка, происшествия, пожар, новости сво, новые регионы россии, новости
ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школа

В Новой Каховке при обстреле ВСУ загорелся автобус и территория бывшей школы

17:10 12.07.2025 (обновлено: 17:11 12.07.2025)
 
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
© Telegram Администрации Новой Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся микроавтобус и территория бывшей школы. О последствиях "прилетов" сообщает городская администрация.
По данным властей, ВСУ нанесли серию ударов по городу в субботу около 16:15.
"В результате на улице Карла Маркса произошло возгорание микроавтобуса марки "ГАЗель". Одновременно с этим огонь перекинулся на сухую траву на придомовой территории", - сказано в сообщении.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
© Telegram Администрации Новой Каховки
Последствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
Еще один удар пришелся по бывшей школе № 1 на улице Ленина.
"Возник пожар на территории нефункционирующей школы. Возгорание произошло в гаражах и хозяйственном строении, расположенных на ее территории", - добавили в администрации.
Огонь был ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет.
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
© Telegram Администрации Новой Каховки
Последствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
В ночь на 12 июля над регионами России было перехвачено 33 беспилотника, в том числе пять над Черным морем, один – над Азовским морем и четыре – над территорией Крыма.
В субботу днем еще восемь БПЛА сбиты над Азовским морем, а также Белгородской областью и Ставропольским краем.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше, пострадавших нет.
В Краснодарском крае после падения беспилотников загорелись пшеничные поля и леса. Огонь был ликвидирован на площади 7 гектаров, сообщал оперштаб.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУАтаки ВСУНовая КаховкаПроисшествияПожарНовости СВОНовые регионы РоссииНовости
 
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