ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школа
В Новой Каховке при обстреле ВСУ загорелся автобус и территория бывшей школы
17:10 12.07.2025 (обновлено: 17:11 12.07.2025)
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
© Telegram Администрации Новой Каховки
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся микроавтобус и территория бывшей школы. О последствиях "прилетов" сообщает городская администрация.
По данным властей, ВСУ нанесли серию ударов по городу в субботу около 16:15.
"В результате на улице Карла Маркса произошло возгорание микроавтобуса марки "ГАЗель". Одновременно с этим огонь перекинулся на сухую траву на придомовой территории", - сказано в сообщении.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
© Telegram Администрации Новой Каховки
Последствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
Еще один удар пришелся по бывшей школе № 1 на улице Ленина.
"Возник пожар на территории нефункционирующей школы. Возгорание произошло в гаражах и хозяйственном строении, расположенных на ее территории", - добавили в администрации.
Огонь был ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет.
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
© Telegram Администрации Новой Каховки
Последствия атаки ВСУ на Новую Каховку Херсонской области
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В субботу днем еще восемь БПЛА сбиты над Азовским морем, а также Белгородской областью и Ставропольским краем.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше, пострадавших нет.
В Краснодарском крае после падения беспилотников загорелись пшеничные поля и леса. Огонь был ликвидирован на площади 7 гектаров, сообщал оперштаб.
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