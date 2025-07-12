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Над Азовским морем уничтожен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Над Азовским морем уничтожен украинский беспилотник
Над Азовским морем уничтожен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Над Азовским морем уничтожен украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T15:21
2025-07-12T15:29
азовское море
белгородская область
ставропольский край
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
пво
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, с полудня до 14:40 в субботу было сбито восемь вражеских БПЛА.В ночь на 12 июля над регионами России было перехвачено 33 беспилотника, в том числе пять над Черным морем, один – над Азовским морем и четыре – над территорией Крыма. Днем в субботу беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше, пострадавших нет, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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азовское море, белгородская область, ставропольский край, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости
Над Азовским морем уничтожен украинский беспилотник

Восемь беспилотников сбиты над Азовским морем и двумя регионами России

15:21 12.07.2025 (обновлено: 15:29 12.07.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, с полудня до 14:40 в субботу было сбито восемь вражеских БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шесть беспилотников над территорией Белгородской области, один БПЛА – над акваторией Азовского моря и еще один – над территорией Ставропольского края", - говорится в сообщении.
В ночь на 12 июля над регионами России было перехвачено 33 беспилотника, в том числе пять над Черным морем, один – над Азовским морем и четыре – над территорией Крыма.
Днем в субботу беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше, пострадавших нет, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Азовское мореБелгородская областьСтавропольский крайБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПВОМинистерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СВОНовости
 
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