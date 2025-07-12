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Над Азовским морем уничтожен украинский беспилотник

Над Азовским морем уничтожен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Над Азовским морем уничтожен украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T15:21

2025-07-12T15:21

2025-07-12T15:29

азовское море

белгородская область

ставропольский край

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, с полудня до 14:40 в субботу было сбито восемь вражеских БПЛА.В ночь на 12 июля над регионами России было перехвачено 33 беспилотника, в том числе пять над Черным морем, один – над Азовским морем и четыре – над территорией Крыма. Днем в субботу беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше, пострадавших нет, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

белгородская область

ставропольский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, белгородская область, ставропольский край, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости