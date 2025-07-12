https://crimea.ria.ru/20250712/33-bespilotnika-sbila-pvo-nad-krymom-i-pyatyu-regionami-rossii-1147888850.html

33 беспилотника сбила ПВО над Крымом и пятью регионами России

33 беспилотника сбила ПВО над Крымом и пятью регионами России - РИА Новости Крым, 12.07.2025

33 беспилотника сбила ПВО над Крымом и пятью регионами России

Российские средства ПВО уничтожили ночью 33 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T08:15

2025-07-12T08:15

2025-07-12T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили ночью 33 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Республики Крым, три – над территорией Ростовской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.Днем ранее украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА в течение ночи. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, затем атака продолжалась и в светлое врем суток, уточнили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в ТулеАтака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России

https://crimea.ria.ru/20250711/spasatel-pogib-pri-likvidatsii-posledstviy-ataki-bpla-v-tule-1147872614.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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