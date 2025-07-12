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33 беспилотника сбила ПВО над Крымом и пятью регионами России - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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33 беспилотника сбила ПВО над Крымом и пятью регионами России
33 беспилотника сбила ПВО над Крымом и пятью регионами России - РИА Новости Крым, 12.07.2025
33 беспилотника сбила ПВО над Крымом и пятью регионами России
Российские средства ПВО уничтожили ночью 33 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T08:15
2025-07-12T08:25
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили ночью 33 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Республики Крым, три – над территорией Ростовской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.Днем ранее украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА в течение ночи. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, затем атака продолжалась и в светлое врем суток, уточнили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в ТулеАтака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости крыма, атаки всу на крым, атаки всу, крым
33 беспилотника сбила ПВО над Крымом и пятью регионами России

Четыре беспилотника сбиты над Крымом - Минобороны

08:15 12.07.2025 (обновлено: 08:25 12.07.2025)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили ночью 33 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Республики Крым, три – над территорией Ростовской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Днем ранее украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА в течение ночи. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.
Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, затем атака продолжалась и в светлое врем суток, уточнили в Минобороны РФ.
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