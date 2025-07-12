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Пшеничные поля и леса горят на Кубани из-за падения беспилотников ВСУ
Пшеничные поля и леса горят на Кубани из-за падения беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Пшеничные поля и леса горят на Кубани из-за падения беспилотников ВСУ
Пшеничные поля и леса выгорели в Краснодарском крае в результате падения обломков украинских беспилотников. Огонь уничтожил семь гектаров в Динском и... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T15:41
2025-07-12T15:41
2025-07-12T15:41
кубань
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Пшеничные поля и леса выгорели в Краснодарском крае в результате падения обломков украинских беспилотников. Огонь уничтожил семь гектаров в Динском и Тимашевском районах, сообщили в оперштабе Кубани.Сейчас на местах работают специалисты оперативных и экстренных служб. На территории края отменена угроза "Беспилотной опасности".Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотников поджигают теплицы и посевы в Алешкинском округе Херсонской области.В ночь на 12 июля над регионами России было перехвачено 33 беспилотника, в том числе пять над Черным морем, один – над Азовским морем и четыре – над территорией Крыма.В субботу днем еще восемь БПЛА сбиты над Азовским морем, а также Белгородской областью и Ставропольским краем. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ упал на крышу спорткомплекса "Белгород-Арена"Мужчина погиб при взрыве во время уборки сена в Белгородской областиВ Крыму идет уборочная: что будет с урожаем зерновых из-за засухи
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кубань, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), пожар, происшествия, атаки всу, новости сво, новости
Пшеничные поля и леса горят на Кубани из-за падения беспилотников ВСУ
На Кубани выгорело 7 гектаров полей и леса после падения украинских беспилотников