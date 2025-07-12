Беспилотник ВСУ упал на крышу спорткомплекса "Белгород-Арена"
Беспилотник ВСУ упал на крышу спорткомплекса "Белгород-Арена" - Демидов
12:24 12.07.2025 (обновлено: 12:39 12.07.2025)
© Telegram Валентин ДемидовБеспилотник упал на крышу спорткомплекса "Белгород-Арена"
© Telegram Валентин Демидов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Беспилотниками ВСУ атакованы два социальных объекта в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из БПЛА ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия, в результате произошло возгорание кровли - пожарные расчеты на месте занимаются его ликвидацией", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что повреждены фасад и остекление соцобъекта, атакованного вторым беспилотником. Все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
"Дал поручение министру строительства Оксане Петровне Козлитиной выехать на место. Созвонился с Вадимом Михайловичем Клетом, который строил объект, подрядная организация приступит к восстановлению крыши", - добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что киевские боевики атаковали жилую многоэтажку в поселке Борисовка Белгородской области. В результате удара беспилотником двухлетний ребенок и двое взрослых получили ранения. Также от взрыва были повреждены фасад и остекление в доме, посечен осколками легковой автомобиль.
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