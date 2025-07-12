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Беспилотник ВСУ упал на крышу спорткомплекса "Белгород-Арена" - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Беспилотник ВСУ упал на крышу спорткомплекса "Белгород-Арена"
Беспилотник ВСУ упал на крышу спорткомплекса "Белгород-Арена" - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Беспилотник ВСУ упал на крышу спорткомплекса "Белгород-Арена"
Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T12:24
2025-07-12T12:39
белгород
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор добавил, что повреждены фасад и остекление соцобъекта, атакованного вторым беспилотником. Все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется."Дал поручение министру строительства Оксане Петровне Козлитиной выехать на место. Созвонился с Вадимом Михайловичем Клетом, который строил объект, подрядная организация приступит к восстановлению крыши", - добавил губернатор.Ранее сообщалось, что киевские боевики атаковали жилую многоэтажку в поселке Борисовка Белгородской области. В результате удара беспилотником двухлетний ребенок и двое взрослых получили ранения. Также от взрыва были повреждены фасад и остекление в доме, посечен осколками легковой автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человекаВСУ атаковали маслозавод в Курской области – повреждены жилые домаШесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино
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РИА Новости Крым
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, новости сво, валентин демидов, новости, всу (вооруженные силы украины)
Беспилотник ВСУ упал на крышу спорткомплекса "Белгород-Арена"

Беспилотник ВСУ упал на крышу спорткомплекса "Белгород-Арена" - Демидов

12:24 12.07.2025 (обновлено: 12:39 12.07.2025)
 
© Telegram Валентин ДемидовБеспилотник упал на крышу спорткомплекса "Белгород-Арена"
Беспилотник упал на крышу спорткомплекса Белгород-Арена
© Telegram Валентин Демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Беспилотниками ВСУ атакованы два социальных объекта в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из БПЛА ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия, в результате произошло возгорание кровли - пожарные расчеты на месте занимаются его ликвидацией", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что повреждены фасад и остекление соцобъекта, атакованного вторым беспилотником. Все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
"Дал поручение министру строительства Оксане Петровне Козлитиной выехать на место. Созвонился с Вадимом Михайловичем Клетом, который строил объект, подрядная организация приступит к восстановлению крыши", - добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что киевские боевики атаковали жилую многоэтажку в поселке Борисовка Белгородской области. В результате удара беспилотником двухлетний ребенок и двое взрослых получили ранения. Также от взрыва были повреждены фасад и остекление в доме, посечен осколками легковой автомобиль.
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