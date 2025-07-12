https://crimea.ria.ru/20250712/ploschad-pozhara-pod-simferopolem-vyrosla-do-40-gektarov--mchs-1147903617.html

Площадь пожара под Симферополем выросла до 40 гектаров – МЧС

Площадь пожара под Симферополем выросла до 40 гектаров – МЧС - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Площадь пожара под Симферополем выросла до 40 гектаров – МЧС

До 40 гектаров увеличилась площадь ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T19:49

2025-07-12T19:49

2025-07-12T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. До 40 гектаров увеличилась площадь ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Пожар в селе Прудовое Симферопольского района вспыхнул в субботу днем. Огонь охватил 1 гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности. Для ликвидации возгорания задействованы два вертолета Ми-8, которые уже сбросили 12 тонн воды, а также 114 человек и 39 единиц техники.На земле огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. Также задействован гусеничный транспортер-тягач. На базе главка организован оперативный штаб по ликвидации пожара.Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.Вечером 12 июля севастопольские огнеборцы выдвинулись на помощь в тушении пожара под Симферополем – в состав формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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