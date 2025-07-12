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Площадь пожара под Симферополем выросла до 40 гектаров – МЧС - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Площадь пожара под Симферополем выросла до 40 гектаров – МЧС
Площадь пожара под Симферополем выросла до 40 гектаров – МЧС - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Площадь пожара под Симферополем выросла до 40 гектаров – МЧС
До 40 гектаров увеличилась площадь ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T19:49
2025-07-12T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. До 40 гектаров увеличилась площадь ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Пожар в селе Прудовое Симферопольского района вспыхнул в субботу днем. Огонь охватил 1 гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности. Для ликвидации возгорания задействованы два вертолета Ми-8, которые уже сбросили 12 тонн воды, а также 114 человек и 39 единиц техники.На земле огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. Также задействован гусеничный транспортер-тягач. На базе главка организован оперативный штаб по ликвидации пожара.Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.Вечером 12 июля севастопольские огнеборцы выдвинулись на помощь в тушении пожара под Симферополем – в состав формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Площадь пожара под Симферополем выросла до 40 гектаров – МЧС

Площадь пожара под Симферополем увеличилась до 40 гектаров – МЧС

19:49 12.07.2025 (обновлено: 20:02 12.07.2025)
 
© МЧС РоссииПожар в Симферопольском районе Крыма
Пожар в Симферопольском районе Крыма
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. До 40 гектаров увеличилась площадь ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.

"Площадь пожара вблизи села Прудовое Симферопольского района увеличилась до 40 га", - сказано в сообщении.

Пожар в селе Прудовое Симферопольского района вспыхнул в субботу днем. Огонь охватил 1 гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности. Для ликвидации возгорания задействованы два вертолета Ми-8, которые уже сбросили 12 тонн воды, а также 114 человек и 39 единиц техники.
На земле огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. Также задействован гусеничный транспортер-тягач. На базе главка организован оперативный штаб по ликвидации пожара.
Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.
Вечером 12 июля севастопольские огнеборцы выдвинулись на помощь в тушении пожара под Симферополем – в состав формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны.
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