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Пожар под Симферополем: на помощь выдвинулись огнеборцы из Севастополя - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Пожар под Симферополем: на помощь выдвинулись огнеборцы из Севастополя
Пожар под Симферополем: на помощь выдвинулись огнеборцы из Севастополя - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Пожар под Симферополем: на помощь выдвинулись огнеборцы из Севастополя
Для тушения крупного ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма из Севастополя направлена дополнительная аэромобильная группировка. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T19:34
2025-07-12T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Для тушения крупного ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма из Севастополя направлена дополнительная аэромобильная группировка. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Пожар в селе Прудовое Симферопольского района вспыхнул в субботу. Огонь охватил 1 гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности. Для ликвидации возгорания задействованы два вертолета Ми-8, которые уже сбросили 12 тонн воды, а также 114 человек и 39 единиц техники.На земле огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. Также задействован гусеничный транспортер-тягач. На базе главка организован оперативный штаб по ликвидации пожара.Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250702/chto-mozhet-spasti-lesa-kryma-ot-pozharov--mnenie-1147618598.html
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Пожар под Симферополем: на помощь выдвинулись огнеборцы из Севастополя

Ландшафтный пожар под Симферополем помогут тушить спасатели из Севастополя

19:34 12.07.2025 (обновлено: 19:39 12.07.2025)
 
© МЧС РоссииПод Симферополем горит 21 гектар леса
Под Симферополем горит 21 гектар леса
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Для тушения крупного ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма из Севастополя направлена дополнительная аэромобильная группировка. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
"Севастопольские огнеборцы окажут помощь коллегам в тушении пожара в населенном пункте Прудовое Симферопольского района. В состав формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны", - сказано в сообщении МЧС Севастополя.
Пожар в селе Прудовое Симферопольского района вспыхнул в субботу. Огонь охватил 1 гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности. Для ликвидации возгорания задействованы два вертолета Ми-8, которые уже сбросили 12 тонн воды, а также 114 человек и 39 единиц техники.
На земле огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. Также задействован гусеничный транспортер-тягач. На базе главка организован оперативный штаб по ликвидации пожара.
Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.
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