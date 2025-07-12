https://crimea.ria.ru/20250712/pozhar-pod-simferopolem-na-pomosch-vydvinulis-ognebortsy-iz-sevastopolya-1147903435.html

Пожар под Симферополем: на помощь выдвинулись огнеборцы из Севастополя

Пожар под Симферополем: на помощь выдвинулись огнеборцы из Севастополя - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Пожар под Симферополем: на помощь выдвинулись огнеборцы из Севастополя

Для тушения крупного ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма из Севастополя направлена дополнительная аэромобильная группировка. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T19:34

2025-07-12T19:34

2025-07-12T19:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Для тушения крупного ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма из Севастополя направлена дополнительная аэромобильная группировка. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Пожар в селе Прудовое Симферопольского района вспыхнул в субботу. Огонь охватил 1 гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности. Для ликвидации возгорания задействованы два вертолета Ми-8, которые уже сбросили 12 тонн воды, а также 114 человек и 39 единиц техники.На земле огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. Также задействован гусеничный транспортер-тягач. На базе главка организован оперативный штаб по ликвидации пожара.Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250702/chto-mozhet-spasti-lesa-kryma-ot-pozharov--mnenie-1147618598.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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