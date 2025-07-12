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Сильный пожар под Симферополем – прокуратура взяла ситуацию на контроль

Сильный пожар под Симферополем – прокуратура взяла ситуацию на контроль - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Сильный пожар под Симферополем – прокуратура взяла ситуацию на контроль

Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T18:07

2025-07-12T18:07

2025-07-12T18:17

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Пожар в селе Прудовое Симферопольского района вспыхнул в субботу. Огонь охватил 1 гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности. Для ликвидации возгорания задействованы два вертолета Ми-8, которые уже сбросили 12 тонн воды, а также 114 человек и 39 единиц техники.На земле огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. Также задействован гусеничный транспортер-тягач. На базе главка организован оперативный штаб по ликвидации пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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