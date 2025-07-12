Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250712/bespilotnik-vsu-vrezalsya-v-mnogoetazhku-v-belgorode-1147899804.html
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде
ВСУ атаковали Белгород. Беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T17:26
2025-07-12T17:26
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
вячеслав гладков
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147899581_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6fb4e1057f558517b4d88d472d33eb0d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Белгород. Беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В доме при детонации поврежден фасад и окна. На месте работают представители оперативных служб.Кроме того, в Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом погиб мужчина.Ранее в субботу беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше, пострадавших нет, сообщал губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школаПшеничные поля и леса горят на Кубани из-за падения беспилотников ВСУНад Азовским морем уничтожен украинский беспилотник
белгород
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147899581_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_10391229ac40c7d6c751c45e6db70b3a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, атаки всу, обстрелы всу, происшествия, вячеслав гладков, новости сво, новости, шебекино (город в белгородской области)
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде

В Белгороде женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажку – Гладков

17:26 12.07.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде
Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Белгород. Беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2", - написал он в Telegram.
В доме при детонации поврежден фасад и окна. На месте работают представители оперативных служб.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде
Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде
Кроме того, в Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом погиб мужчина.
"Бойцы самообороны достали его из-под завалов и доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за него, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью". - сообщил Гладков.
Ранее в субботу беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше, пострадавших нет, сообщал губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школа
Пшеничные поля и леса горят на Кубани из-за падения беспилотников ВСУ
Над Азовским морем уничтожен украинский беспилотник
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьАтаки ВСУОбстрелы ВСУПроисшествияВячеслав ГладковНовости СВОНовостиШебекино (город в Белгородской области)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:34Пожар под Симферополем: на помощь выдвинулись огнеборцы из Севастополя
19:15Трамп вводит новые пошлины на товары из Евросоюза
19:02Журналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России
18:41Жила в пещере с детьми: в Индии спасена россиянка
18:29Активность Солнца в июле выросла в три раза
18:07Сильный пожар под Симферополем – прокуратура взяла ситуацию на контроль
17:45Под Симферополем горит 21 гектар леса и сухой растительности
17:35"Выпил стакан виски и пришла полиция": виновник ДТП в Москве арестован
17:26Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде
17:10ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школа
16:54Подросток пытался убить молотком двух девочек в лесу
16:33Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Симферополе
16:20В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека
16:14Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше тысячи авто
15:59Подвиг и жизнь Людмилы Павличенко – ко дню рождения женщины-снайпера
15:41Пшеничные поля и леса горят на Кубани из-за падения беспилотников ВСУ
15:21Над Азовским морем уничтожен украинский беспилотник
14:55В Симферополе пассажирский автобус чуть не улетел с моста
14:21Рейд в Севастополе открыли
14:14Ситуация на Крымском мосту сейчас - время ожидания около двух часов
Лента новостейМолния