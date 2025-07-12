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Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде

Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде

ВСУ атаковали Белгород. Беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T17:26

2025-07-12T17:26

2025-07-12T17:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Белгород. Беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В доме при детонации поврежден фасад и окна. На месте работают представители оперативных служб.Кроме того, в Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом погиб мужчина.Ранее в субботу беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше, пострадавших нет, сообщал губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школаПшеничные поля и леса горят на Кубани из-за падения беспилотников ВСУНад Азовским морем уничтожен украинский беспилотник

белгород

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2025

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