Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде
В Белгороде женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажку – Гладков
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Белгород. Беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2", - написал он в Telegram.
В доме при детонации поврежден фасад и окна. На месте работают представители оперативных служб.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде
Кроме того, в Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом погиб мужчина.
"Бойцы самообороны достали его из-под завалов и доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за него, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью". - сообщил Гладков.
Ранее в субботу беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше, пострадавших нет, сообщал губернатор.
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