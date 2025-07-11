https://crimea.ria.ru/20250711/kryskiy-most-seychas-ochered-bystro-rastet-s-dvukh-storon-1147870602.html
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон
Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост за час прибавилось еще 115 машин, проезда ожидают 535 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T08:20
2025-07-11T08:20
2025-07-11T09:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
очереди на крымском мосту
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147750221_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e54cc3f82f1ce032b51c91d39a4840db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост за час прибавилось еще 115 машин, проезда ожидают 535 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее сообщалось, что перед досмотровыми пунктами на Керченский мост с ура в пятницу начала расти очередь. С двух сторон проезда ожидали 420 автомобилей.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июлеТурпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 годуВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147750221_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b899fbb1ff7475f2c401063ca0093771.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, очереди на крымском мосту, транспорт
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон
Очередь на Крымском мосту выросла до 535 автомобилей
08:20 11.07.2025 (обновлено: 09:11 11.07.2025)