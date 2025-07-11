https://crimea.ria.ru/20250711/kryskiy-most-seychas-ochered-bystro-rastet-s-dvukh-storon-1147870602.html

Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон

Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон

Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост за час прибавилось еще 115 машин, проезда ожидают 535 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T08:20

2025-07-11T08:20

2025-07-11T09:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

очереди на крымском мосту

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост за час прибавилось еще 115 машин, проезда ожидают 535 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее сообщалось, что перед досмотровыми пунктами на Керченский мост с ура в пятницу начала расти очередь. С двух сторон проезда ожидали 420 автомобилей.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июлеТурпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 годуВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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