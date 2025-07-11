Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250711/kryskiy-most-seychas-ochered-bystro-rastet-s-dvukh-storon-1147870602.html
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон
Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост за час прибавилось еще 115 машин, проезда ожидают 535 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T08:20
2025-07-11T09:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
очереди на крымском мосту
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147750221_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e54cc3f82f1ce032b51c91d39a4840db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост за час прибавилось еще 115 машин, проезда ожидают 535 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее сообщалось, что перед досмотровыми пунктами на Керченский мост с ура в пятницу начала расти очередь. С двух сторон проезда ожидали 420 автомобилей.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июлеТурпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 годуВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147750221_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b899fbb1ff7475f2c401063ca0093771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, очереди на крымском мосту, транспорт
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон

Очередь на Крымском мосту выросла до 535 автомобилей

08:20 11.07.2025 (обновлено: 09:11 11.07.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост за час прибавилось еще 115 машин, проезда ожидают 535 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 8 часов в очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 355 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
Часом ранее сообщалось, что перед досмотровыми пунктами на Керченский мост с ура в пятницу начала расти очередь. С двух сторон проезда ожидали 420 автомобилей.
Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июле
Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году
В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьКерченский проливТаманьОчереди на Крымском мостуТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:05Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле
10:43В Крыму загорелся Opel на ходу – спасатели предотвратили взрыв
10:34Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млн
10:16ФСБ сорвала серию терактов в Брянской области 2:17
09:58"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине
09:48Морской порт Новороссийска закроют для плавания
09:19Обстановка на Крымском мосту: в очереди с обеих сторон почти тысяча машин
08:46На портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций"
08:25Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель
08:20Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон
08:06"Я разочарован": Трамп анонсировал важное заявление по России
07:48Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полицию
07:17155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России
07:09Крымский мост сейчас: очередь выросла в пять раз за час
06:45Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым
06:02Почему Трамп не может прекратить поставки оружия Украине – мнение
00:01Пекло в Крыму: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 11 июля
22:53Встреча Лаврова с Рубио и расходы бюджета Крыма – главное за день
22:37В США сделали заявление после встречи Лаврова и Рубио
Лента новостейМолния