https://crimea.ria.ru/20250711/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-v-pyat-raz-za-chas-1147869900.html

Крымский мост сейчас: очередь выросла в пять раз за час

Крымский мост сейчас: очередь выросла в пять раз за час - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Крымский мост сейчас: очередь выросла в пять раз за час

Перед досмотровыми пунктами на Керченский мост с ура в пятницу начала расти очередь. С двух сторон проезда ожидают 420 автомобилей. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T07:09

2025-07-11T07:09

2025-07-11T07:14

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

керченский пролив

тамань

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147678718_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d1474d0e79bea144755859519fafb791.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Керченский мост с ура в пятницу начала расти очередь. С двух сторон проезда ожидают 420 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В очереди со стороны Керчи находится 170 транспортных средств. Время ожидания также около часа, добавили специалисты.При этом отмечалось, что часом ранее в очереди находилось только 50 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июлеТурпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 годуВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, керченский пролив, тамань, очереди на крымском мосту