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Крымский мост сейчас: очередь выросла в пять раз за час - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Крымский мост сейчас: очередь выросла в пять раз за час
Крымский мост сейчас: очередь выросла в пять раз за час - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Крымский мост сейчас: очередь выросла в пять раз за час
Перед досмотровыми пунктами на Керченский мост с ура в пятницу начала расти очередь. С двух сторон проезда ожидают 420 автомобилей. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T07:09
2025-07-11T07:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
керченский пролив
тамань
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Керченский мост с ура в пятницу начала расти очередь. С двух сторон проезда ожидают 420 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В очереди со стороны Керчи находится 170 транспортных средств. Время ожидания также около часа, добавили специалисты.При этом отмечалось, что часом ранее в очереди находилось только 50 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июлеТурпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 годуВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, керченский пролив, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: очередь выросла в пять раз за час

Крымский мост сейчас - на въезде в очереде 420 машин

07:09 11.07.2025 (обновлено: 07:14 11.07.2025)
 
© РИА Новости КрымПодъезд к Крымскому мосту
Подъезд к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Керченский мост с ура в пятницу начала расти очередь. С двух сторон проезда ожидают 420 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 7 часов в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
В очереди со стороны Керчи находится 170 транспортных средств. Время ожидания также около часа, добавили специалисты.
При этом отмечалось, что часом ранее в очереди находилось только 50 транспортных средств.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьКерченский проливТаманьОчереди на Крымском мосту
 
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