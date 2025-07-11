https://crimea.ria.ru/20250711/krymskiy-most-seychas-v-trekhchasovoy-ocheredi-na-vyezd-iz-kryma-964-avto-1147875643.html
Крымский мост сейчас: в трехчасовой очереди на выезд из Крыма 964 авто
Крымский мост сейчас: в трехчасовой очереди на выезд из Крыма 964 авто - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Крымский мост сейчас: в трехчасовой очереди на выезд из Крыма 964 авто
Перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась пробка длиной почти в три десятка километров, сообщают очевидцы в соцсетях. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T13:14
2025-07-11T13:14
2025-07-11T13:50
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась пробка длиной почти в три десятка километров, сообщают очевидцы в соцсетях.Данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе подтверждают загрузку дороги: на выезде из Крыма стоят 964 авто.Тем не менее, со стороны Тамани очередь уменьшилась – сейчас прохождения досмотра ожидают 45 транспортных средств.Очередь начала расти с утра пятницы. В 7.00 с двух сторон проезда ожидали 420 автомобилей.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в КрымТрафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровЦифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом году
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас: в трехчасовой очереди на выезд из Крыма 964 авто
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 964 машин - ждать три часа
13:14 11.07.2025 (обновлено: 13:50 11.07.2025)