https://crimea.ria.ru/20250711/ekonomit-vremya-i-benzin-turistam-posovetovali-optimalnyy-marshrut-v-krym-1147864811.html

Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым

Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым

Туристам из Центральной России, желающим этим летом поехать в Крым на личном авто, лучше добираться на полуостров через исторические территории. Такой маршрут в РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-11T06:45

2025-07-11T06:45

2025-07-10T21:19

арсений козловский

минтранс крыма

сухопутный коридор в крым

сухопутный маршрут в крым

ситуация на дорогах крыма

новые регионы россии

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119673182_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_4dc2ef6c17d021092cade86580cf464a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Туристам из Центральной России, желающим этим летом поехать в Крым на личном авто, лучше добираться на полуостров через исторические территории. Такой маршрут в сравнении с Крымским мостом позволит сэкономить время и бензин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский.По словам первого замминистра, он на личном примере убедился в этом во время недавней поездки в Москву через новые регионы."По километражу получается короче где-то на 100 километров, то есть можно сократить расход бензина. А по времени можно сэкономить порядка трех часов", - уточнил он.Козловский также сообщил, что на сегодняшний день на дороге от Джанкоя до Симферополя ремонтом охвачено порядка 15 километров. Планируется привести в порядок еще 80 километров этой трассы.Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсений козловский, минтранс крыма, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, новые регионы россии, крым