https://crimea.ria.ru/20250711/ekonomit-vremya-i-benzin-turistam-posovetovali-optimalnyy-marshrut-v-krym-1147864811.html
Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым
Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым
Туристам из Центральной России, желающим этим летом поехать в Крым на личном авто, лучше добираться на полуостров через исторические территории. Такой маршрут в РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-11T06:45
2025-07-11T06:45
2025-07-10T21:19
арсений козловский
минтранс крыма
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
ситуация на дорогах крыма
новые регионы россии
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Туристам из Центральной России, желающим этим летом поехать в Крым на личном авто, лучше добираться на полуостров через исторические территории. Такой маршрут в сравнении с Крымским мостом позволит сэкономить время и бензин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский.По словам первого замминистра, он на личном примере убедился в этом во время недавней поездки в Москву через новые регионы."По километражу получается короче где-то на 100 километров, то есть можно сократить расход бензина. А по времени можно сэкономить порядка трех часов", - уточнил он.Козловский также сообщил, что на сегодняшний день на дороге от Джанкоя до Симферополя ремонтом охвачено порядка 15 километров. Планируется привести в порядок еще 80 километров этой трассы.Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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арсений козловский, минтранс крыма, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, новые регионы россии, крым
Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым
Поездка в Крым через новые регионы позволит сэкономить время и бензин – минтранс РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым.
Туристам из Центральной России, желающим этим летом поехать в Крым на личном авто, лучше добираться на полуостров через исторические территории. Такой маршрут в сравнении с Крымским мостом позволит сэкономить время и бензин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский.
"Если мы говорим о гостях из Центральной России, то однозначно (лучше ехать) через новые территории. Дороги идеальные, безопасно, пункты пропуска работают даже не на 50 процентов, поэтому досмотровые мероприятия будут проходить быстрее, чем на Крымском мосту", - сказал Козловский.
По словам первого замминистра, он на личном примере убедился в этом во время недавней поездки в Москву через новые регионы.
"По километражу получается короче где-то на 100 километров, то есть можно сократить расход бензина. А по времени можно сэкономить порядка трех часов", - уточнил он.
Козловский также сообщил, что на сегодняшний день на дороге от Джанкоя до Симферополя ремонтом охвачено порядка 15 километров. Планируется привести в порядок еще 80 километров этой трассы.
Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.
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