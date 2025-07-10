https://crimea.ria.ru/20250710/krymskiy-most-seychas---ochered-so-storony-kerchi-vyrosla-v-6-raz-1147845467.html

Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз

Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз

Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T09:28

2025-07-10T09:28

2025-07-10T09:28

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675973_0:348:1280:1068_1920x0_80_0_0_7b54cf6e1de04abb974153943b0248b7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 8 часов утра у транспортного перехода со стороны Керчи находились 30 машин, проезд со стороны Кубани оставался свободным.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийПроехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань