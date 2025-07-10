https://crimea.ria.ru/20250710/krymskiy-most-seychas---ochered-so-storony-kerchi-vyrosla-v-6-raz-1147845467.html
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз
Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T09:28
2025-07-10T09:28
2025-07-10T09:28
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675973_0:348:1280:1068_1920x0_80_0_0_7b54cf6e1de04abb974153943b0248b7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 8 часов утра у транспортного перехода со стороны Керчи находились 30 машин, проезд со стороны Кубани оставался свободным.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийПроехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675973_0:108:1280:1068_1920x0_80_0_0_1a29855bf633ac89c05ad168ef7f6998.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз