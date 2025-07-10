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Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250710/krymskiy-most-seychas---ochered-so-storony-kerchi-vyrosla-v-6-raz-1147845467.html
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз
Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T09:28
2025-07-10T09:28
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 8 часов утра у транспортного перехода со стороны Керчи находились 30 машин, проезд со стороны Кубани оставался свободным.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийПроехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз

Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз

09:28 10.07.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 200 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В 8 часов утра у транспортного перехода со стороны Керчи находились 30 машин, проезд со стороны Кубани оставался свободным.

"В очереди со стороны Керчи находятся 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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