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Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла еще в два раза - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла еще в два раза
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла еще в два раза - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла еще в два раза
Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла еще более чем в два раза, также автотранспорт начал скапливаться на подъездах к досмотровым... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T12:10
2025-07-10T12:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла еще более чем в два раза, также автотранспорт начал скапливаться на подъездах к досмотровым пунктам перед мостовым переходом со стороны Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 8 часов утра у транспортного перехода со стороны Керчи находились 30 машин, проезд со стороны Кубани оставался свободным. К десяти часам утра на выезде из Крыма скопилось уже 200 автомобилей, со стороны Краснодарского края по-прежнему заторов не было.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийПроехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
крымский мост
крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла еще в два раза

Крымский мост – в очереди с двух сторон проезда ждут более 500 автомобилей

12:10 10.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла еще более чем в два раза, также автотранспорт начал скапливаться на подъездах к досмотровым пунктам перед мостовым переходом со стороны Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В 8 часов утра у транспортного перехода со стороны Керчи находились 30 машин, проезд со стороны Кубани оставался свободным. К десяти часам утра на выезде из Крыма скопилось уже 200 автомобилей, со стороны Краснодарского края по-прежнему заторов не было.
"В очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 440 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 12 часов дня.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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