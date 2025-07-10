https://crimea.ria.ru/20250710/krymskiy-most-ochered-na-vyezd-s-poluostrova-vyrosla-esche-v-dva-raza-1147847847.html

Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла еще в два раза

Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла еще в два раза - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла еще в два раза

Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла еще более чем в два раза, также автотранспорт начал скапливаться на подъездах к досмотровым... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T12:10

2025-07-10T12:10

2025-07-10T12:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008902_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ebdb05a0889e84ba7ae9b2598514ba01.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Очередь на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла еще более чем в два раза, также автотранспорт начал скапливаться на подъездах к досмотровым пунктам перед мостовым переходом со стороны Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 8 часов утра у транспортного перехода со стороны Керчи находились 30 машин, проезд со стороны Кубани оставался свободным. К десяти часам утра на выезде из Крыма скопилось уже 200 автомобилей, со стороны Краснодарского края по-прежнему заторов не было.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийПроехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту