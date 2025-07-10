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Чего боится Европа и чего ждет от России

Чего боится Европа и чего ждет от России - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Чего боится Европа и чего ждет от России

Европейские лидеры продолжают вооружать свои страны и сегодня крайне боятся того, что Россия на них не нападет. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T07:27

2025-07-10T07:27

2025-07-10T07:16

константин косачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Европейские лидеры продолжают вооружать свои страны и сегодня крайне боятся того, что Россия на них не нападет. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Он пояснил, что на фоне конфликта на Украине главным фактором риска эскалации в отношениях России и Запада является "шкурная" заинтересованность европолитиков в войне. "Ибо иначе вся безумно дорогая для граждан стран Европы ложь, которую им "скармливали" много лет, станет очевидной... Они уже не могут позволить себе "ненападения" России. А потому провокации будут стремительно нарастать – на Балтике ли, в Закавказье или где-то еще", – добавил сенатор.На это указывают и последние заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что по Украине "дипломатические средства исчерпаны", добавил Косачев.При этом он подчеркнул, что ни Мерц, ни его предшественник Олаф Шольц "даже не попробовали дипломатические средства для решения конфликта, чтобы заявлять об их исчерпанности"."Либо сделайте, как мы скажем, либо будем воевать до последнего" – это не дипломатия. Как и "перемирие", чтобы вновь накачать Украину оружием", – отметил Косачев.По мнению сенатора РФ, вера в здравый смысл европейских лидеров на сегодня исчерпана, но остается надежда на народы Европы.Ранее проректор дипломатической академии МИД России Олег Карпович высказал мнение, что "Европа, за исключением пары-тройки стран, больна: политически, экономически и морально". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИДПентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружениеНовый "Дранг нах Остен": как Германия встала на путь Третьего рейха

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, россия, европа, коллективный запад, политика, внешняя политика, безопасность, в мире, украина, новости