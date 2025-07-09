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Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД
Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД
Поставки немецким правительством крылатых ракет Taurus Украине будут означать непосредственное вступление Германии в конфликт с Россией, Берлину стоит об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T11:37
2025-07-09T11:37
2025-07-09T11:37
марина захарова
ракеты taurus
мнения
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Поставки немецким правительством крылатых ракет Taurus Украине будут означать непосредственное вступление Германии в конфликт с Россией, Берлину стоит об этом задуматься. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.По словам дипломата, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пытается оправдать неизбежность, как он формулирует, поставки киевскому режиму крылатых ракет Taurus.В частности, в интервью немецкому телеканалу 1 июля он указал на техническую сложность этого вида вооружений, обучение обращению с которым занимает не менее шести месяцев. Он подчеркнул, что если Берлин поставит Taurus Киеву, то это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но совсем испортят отношения Москвы и Берлина. По словам Путина, на сегодняшний день Россия рассматривает Германию, как и многие другие страны Европы, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях – как соучастников боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый "Дранг нах Остен": как Германия встала на путь Третьего рейхаЗеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныПередаст ли Германия ракеты Taurus Киеву – заявление министра обороны ФРГ
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РИА Новости Крым
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марина захарова, ракеты taurus, мнения, россия, германия, политика, новости
Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД
Германия станет участником конфликта с РФ в случае поставок Киеву ракет Taurus – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Поставки немецким правительством крылатых ракет Taurus Украине будут означать непосредственное вступление Германии в конфликт с Россией, Берлину стоит об этом задуматься. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
По словам дипломата, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пытается оправдать неизбежность, как он формулирует, поставки киевскому режиму крылатых ракет Taurus.
В частности, в интервью немецкому телеканалу 1 июля он указал на техническую сложность этого вида вооружений, обучение обращению с которым занимает не менее шести месяцев. Он подчеркнул, что если Берлин поставит Taurus Киеву, то это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими.
"За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца так же поучаствовать в нанесении ударов вглубь нашей страны. О том, что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной, в Берлине, похоже, не задумываются. А стоило бы", – сказала Захарова.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил
, что поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но совсем испортят отношения Москвы и Берлина. По словам Путина, на сегодняшний день Россия рассматривает Германию, как и многие другие страны Европы, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях – как соучастников боевых действий.
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