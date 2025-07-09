https://crimea.ria.ru/20250709/postavki-taurus-kievu-budut-oznachat-vstuplenie-germanii-v-konflikt--mid-1147822106.html

Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД

Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД

Поставки немецким правительством крылатых ракет Taurus Украине будут означать непосредственное вступление Германии в конфликт с Россией, Берлину стоит об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T11:37

2025-07-09T11:37

2025-07-09T11:37

марина захарова

ракеты taurus

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Поставки немецким правительством крылатых ракет Taurus Украине будут означать непосредственное вступление Германии в конфликт с Россией, Берлину стоит об этом задуматься. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.По словам дипломата, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пытается оправдать неизбежность, как он формулирует, поставки киевскому режиму крылатых ракет Taurus.В частности, в интервью немецкому телеканалу 1 июля он указал на техническую сложность этого вида вооружений, обучение обращению с которым занимает не менее шести месяцев. Он подчеркнул, что если Берлин поставит Taurus Киеву, то это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но совсем испортят отношения Москвы и Берлина. По словам Путина, на сегодняшний день Россия рассматривает Германию, как и многие другие страны Европы, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях – как соучастников боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый "Дранг нах Остен": как Германия встала на путь Третьего рейхаЗеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныПередаст ли Германия ракеты Taurus Киеву – заявление министра обороны ФРГ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина захарова, ракеты taurus, мнения, россия, германия, политика, новости