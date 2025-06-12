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Передаст ли Германия ракеты Taurus Киеву – заявление министра обороны ФРГ - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Передаст ли Германия ракеты Taurus Киеву – заявление министра обороны ФРГ
Передаст ли Германия ракеты Taurus Киеву – заявление министра обороны ФРГ - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Передаст ли Германия ракеты Taurus Киеву – заявление министра обороны ФРГ
Власти Германии не рассматривают передачу Украине крылатых ракет Taurus. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус журналистам по итогам встречи с... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T19:08
2025-06-12T19:08
германия
украина
дальнобойное оружие
поставки западного оружия украине
коллективный запад
борис писториус
ракеты taurus
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Власти Германии не рассматривают передачу Украине крылатых ракет Taurus. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус журналистам по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Видеофрагмент соответствующего заявления министра опубликовали украинские СМИ.При этом Берлин планирует выделить Киеву еще 1,9 млрд евро в дополнение к 7 млрд евро, выделенным в последние месяцы. Но этот транш должен быть одобрен Бундестагом."Это означает, что Германия выделит около 9 миллиардов евро в этом году на поддержку Украины", - указал Писториус.28 мая министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует "производство дальнобойного оружия на территории Украины". Берлин также оплатит спутниковую связь для Украины и окажет поддержку в медицинской сфере. Общая сумма военных поставок Киеву со стороны ФРГ составляет 5 миллиардов евро, добавили в минобороны Германии. Средства поступают из бюджета, уже одобренного Бундестагом.Дальнобойные ракетные системы, которые якобы будут производиться на Украине за деньги ФРГ, на самом деле будут представлять собой почти готовые к использованию западные комплексы. На украинской территории эти системы будут подвергаться лишь незначительной заключительной доработке, считает военный эксперт Алексей Анпилогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронамиКосачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей ГерманииМерц провоцирует продолжение войны – Кремль
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РИА Новости Крым
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германия, украина, дальнобойное оружие, поставки западного оружия украине, коллективный запад, борис писториус, ракеты taurus, в мире, новости
Передаст ли Германия ракеты Taurus Киеву – заявление министра обороны ФРГ

Германия не рассматривает передачу Украине ракет Taurus – Писториус

19:08 12.06.2025
 
© gettyimages.com Anton PetrusНемецко-шведская авиационные крылатые ракеты Taurus
Немецко-шведская авиационные крылатые ракеты Taurus - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© gettyimages.com Anton Petrus
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Власти Германии не рассматривают передачу Украине крылатых ракет Taurus. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус журналистам по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Видеофрагмент соответствующего заявления министра опубликовали украинские СМИ.
"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет", - сказал Писториус.
При этом Берлин планирует выделить Киеву еще 1,9 млрд евро в дополнение к 7 млрд евро, выделенным в последние месяцы. Но этот транш должен быть одобрен Бундестагом.
"Это означает, что Германия выделит около 9 миллиардов евро в этом году на поддержку Украины", - указал Писториус.
28 мая министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует "производство дальнобойного оружия на территории Украины". Берлин также оплатит спутниковую связь для Украины и окажет поддержку в медицинской сфере. Общая сумма военных поставок Киеву со стороны ФРГ составляет 5 миллиардов евро, добавили в минобороны Германии. Средства поступают из бюджета, уже одобренного Бундестагом.
Дальнобойные ракетные системы, которые якобы будут производиться на Украине за деньги ФРГ, на самом деле будут представлять собой почти готовые к использованию западные комплексы. На украинской территории эти системы будут подвергаться лишь незначительной заключительной доработке, считает военный эксперт Алексей Анпилогов.
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