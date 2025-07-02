https://crimea.ria.ru/20250702/novyy-drang-nakh-osten-kak-germaniya-vstala-na-put-tretego-reykha-1147614005.html

Новый "Дранг нах Остен": как Германия встала на путь Третьего рейха

Новый "Дранг нах Остен": как Германия встала на путь Третьего рейха - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Новый "Дранг нах Остен": как Германия встала на путь Третьего рейха

Германия активно милитаризирует свою экономику и фактически идет по пути Третьего рейха, осуществляя новый "Дранг нах Остен" ("Натиск на Восток"). Такое мнение... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T08:02

2025-07-02T08:02

2025-07-02T08:02

радио "спутник в крыму"

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Германия активно милитаризирует свою экономику и фактически идет по пути Третьего рейха, осуществляя новый "Дранг нах Остен" ("Натиск на Восток"). Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии Крымского федерального университета Олег Шевченко.По словам эксперта, на сегодняшний день экономика ФРГ находится в рецессии после потери дешевых российских энергоносителей и значительного оттока капитала и мощностей в основном в США после начала специальной военной операции на Украине. Поэтому Берлин активно ищет новые заказы и новые деньги для своего реального сектора. В этой ситуации продолжение украинского конфликта играет на пользу Германии, которая, по словам Шевченко, "греет руки" на этом противостоянии.Этим объясняются договоренности Берлина и Киева о строительстве на Украине предприятий по производству ракет и беспилотников, баз по ремонту бронетехники и других объектов, указал аналитик.По словам Шевченко, на сегодняшний день в Германии активно возрождается милитаризм."В результате СВО и попустительства США и международного сообщества Германия вышла из всех договоренностей об ограничениях по развитию бундесвера. Они готовы принимать участие в военных конфликтах. Мы видим восстановление той Германии, которая несколько раз развязывала мировые войны, и сейчас, к сожалению, она находится на том же пути", – добавил эксперт.Накануне новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль посетил Киев. Он заверил, что Берлин "будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя – с помощью современной ПВО и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи".Многие эксперты и политики, в том числе в самой Германии, говорят, что Берлин фактически открыто начал подготовку к будущему военному конфликту с Россией.Ранее германские СМИ сообщили со ссылкой на правительственные источники, что правительство ФРГ планирует пошагово увеличить оборонный бюджет Германии к 2029 году до 152,8 миллиарда евро, что соответствует 3,5% от ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег шевченко, россия, политика, в мире, германия