https://crimea.ria.ru/20250619/putin-rasskazal-o-posledstviyakh-postavok-raket-taurus-ukraine-1147333181.html

Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине

Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине

Поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но совсем испортят отношения Москвы и Берлина. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T00:11

2025-06-19T00:11

2025-06-19T00:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но совсем испортят отношения Москвы и Берлина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам Путина, на сегодняшний день Россия рассматривает Германию, как и многие другие страны Европы, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях – как соучастников боевых действий.При этом Москва не отказывается от контактов с Германией и другими странами по вопросу украинского урегулирования и всегда к ним открыта, добавил президент РФ.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Taurus.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, ракета таурус, оружие, пмэф