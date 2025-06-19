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Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине
Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине
Поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но совсем испортят отношения Москвы и Берлина. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T00:11
2025-06-19T00:12
владимир путин (политик)
россия
новости
ракета таурус
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но совсем испортят отношения Москвы и Берлина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам Путина, на сегодняшний день Россия рассматривает Германию, как и многие другие страны Европы, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях – как соучастников боевых действий.При этом Москва не отказывается от контактов с Германией и другими странами по вопросу украинского урегулирования и всегда к ним открыта, добавил президент РФ.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Taurus.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, новости, ракета таурус, оружие, пмэф
Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине

Поставки немецких ракет Taurus Украине не повлияют на ход боевых действий – Путин

00:11 19.06.2025 (обновлено: 00:12 19.06.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но совсем испортят отношения Москвы и Берлина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Сейчас мы смотрим на то, что Федеративная Республика (Германия) раздумывает поставлять Taurus на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров бундесвера... Всем хорошо известно, что если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, это исключено. Но отношения наши совсем испортит", - сказал российский лидер.
По словам Путина, на сегодняшний день Россия рассматривает Германию, как и многие другие страны Европы, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях – как соучастников боевых действий.
При этом Москва не отказывается от контактов с Германией и другими странами по вопросу украинского урегулирования и всегда к ним открыта, добавил президент РФ.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Taurus.
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