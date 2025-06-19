https://crimea.ria.ru/20250619/putin-rasskazal-o-posledstviyakh-postavok-raket-taurus-ukraine-1147333181.html
Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине
Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине
Поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но совсем испортят отношения Москвы и Берлина. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T00:11
2025-06-19T00:11
2025-06-19T00:12
владимир путин (политик)
россия
новости
ракета таурус
оружие
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1c/1146791700_684:0:3005:1305_1920x0_80_0_0_5b9d3ba933ede90c209214c1bb2cad90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но совсем испортят отношения Москвы и Берлина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам Путина, на сегодняшний день Россия рассматривает Германию, как и многие другие страны Европы, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях – как соучастников боевых действий.При этом Москва не отказывается от контактов с Германией и другими странами по вопросу украинского урегулирования и всегда к ним открыта, добавил президент РФ.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Taurus.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250619/rossiya-stanovitsya-dlya-knr-zametnym-partnerom-v-ekonomike---putin-1147333065.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1c/1146791700_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b00cb493d747210498dbe50da0045dfa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, новости, ракета таурус, оружие, пмэф
Путин рассказал о последствиях поставок ракет Taurus Украине
Поставки немецких ракет Taurus Украине не повлияют на ход боевых действий – Путин
00:11 19.06.2025 (обновлено: 00:12 19.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Поставки Германией крылатых ракет Taurus Киеву не повлияет на ход боевых действий на Украине, но совсем испортят отношения Москвы и Берлина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Сейчас мы смотрим на то, что Федеративная Республика (Германия) раздумывает поставлять Taurus на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров бундесвера... Всем хорошо известно, что если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, это исключено. Но отношения наши совсем испортит", - сказал российский лидер.
По словам Путина, на сегодняшний день Россия рассматривает Германию, как и многие другие страны Европы, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях – как соучастников боевых действий.
При этом Москва не отказывается от контактов с Германией и другими странами по вопросу украинского урегулирования и всегда к ним открыта, добавил президент РФ.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил
, что Берлин не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Taurus.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.