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В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей
В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 08.07.2025
В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей
В России семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми с 2026 года в среднем будет составлять от 56 до 189 тысяч рублей в год. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T12:48
2025-07-08T12:48
татьяна голикова
новости
россия
семья
господдержка
соцзащита
пособия и выплаты
соцвыплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В России семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми с 2026 года в среднем будет составлять от 56 до 189 тысяч рублей в год. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании в Госдуме.Размер будет зависеть от количества детей в семье, уточнила вице-премьер и проинформировала, что в России выдано уже 2,1 млн электронных удостоверений многодетных семей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. И напомнил, что на реализацию национального проекта "Семья" только в 2025 году в республике запланировано свыше 2,7 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День семьи, любви и верности: история и традиции праздникаКрымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус Сколько семей в Крыму улучшили жилищные условия за счет маткапитала
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татьяна голикова, новости, россия, семья, господдержка, соцзащита, пособия и выплаты, соцвыплаты
В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей

Семьи с двумя и более детьми в РФ смогут получить до 189 тысяч рублей по налоговой выплате

12:48 08.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В России семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми с 2026 года в среднем будет составлять от 56 до 189 тысяч рублей в год. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании в Госдуме.

"Семейная налоговая выплата в среднем составит от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в год", – цитирует Голикову РИА Новости.

Размер будет зависеть от количества детей в семье, уточнила вице-премьер и проинформировала, что в России выдано уже 2,1 млн электронных удостоверений многодетных семей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. И напомнил, что на реализацию национального проекта "Семья" только в 2025 году в республике запланировано свыше 2,7 млрд рублей.
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12:48В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей
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