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В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей

В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 08.07.2025

В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей

В России семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми с 2026 года в среднем будет составлять от 56 до 189 тысяч рублей в год. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T12:48

2025-07-08T12:48

2025-07-08T12:48

татьяна голикова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В России семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми с 2026 года в среднем будет составлять от 56 до 189 тысяч рублей в год. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании в Госдуме.Размер будет зависеть от количества детей в семье, уточнила вице-премьер и проинформировала, что в России выдано уже 2,1 млн электронных удостоверений многодетных семей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. И напомнил, что на реализацию национального проекта "Семья" только в 2025 году в республике запланировано свыше 2,7 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День семьи, любви и верности: история и традиции праздникаКрымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус Сколько семей в Крыму улучшили жилищные условия за счет маткапитала

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, новости, россия, семья, господдержка, соцзащита, пособия и выплаты, соцвыплаты