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Сколько семей в Крыму улучшили жилищные условия за счет маткапитала
Сколько семей в Крыму улучшили жилищные условия за счет маткапитала - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Сколько семей в Крыму улучшили жилищные условия за счет маткапитала
Средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий с начала года воспользовались 464 крымских семьи. Об этом сообщает Отделение Социального фонда... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T08:36
2025-06-26T08:36
2025-06-26T08:36
социальный фонд россии
соцзащита
отделение социального фонда россии по республике крым
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жилье
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий с начала года воспользовались 464 крымских семьи. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Как пояснили в крымском отделении организации, заявление о распоряжении маткапиталом на покупку или строительство жилья подается родителями сразу в банке при оформлении кредита. Если же займ был оформлен заранее, заявление следует подать в Отделение Социального фонда, но документы и справки по выданному кредиту приносить не придется - необходимые сведения предоставит банк.Отмечается, что вложить средства на погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке можно сразу после рождения или усыновления ребенка. В остальных случаях улучшить жилищные условия при помощи маткапитала возможно только, когда ребенку исполнится три года. С этого года использовать средства государственной поддержки на приобретение жилья владельцы сертификата на маткапитал могут только при наличии заключения о пригодности жилплощади для проживания.Программа государственной поддержки семей с детьми действует в Республике Крым с 2015 года, за это время материнский капитал помог более 85 тысячам крымских семей с детьми улучшить жилищные условия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как потратить материнский капитал на образованиеВ России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал законЖенщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе
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социальный фонд россии, соцзащита, отделение социального фонда россии по республике крым, материнский капитал, ипотека, жилье, новости крыма, общество
Сколько семей в Крыму улучшили жилищные условия за счет маткапитала
В Крыму с начала года 464 семьи улучшили жилищные условия за средства маткапитала
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий с начала года воспользовались 464 крымских семьи. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"Региональное Отделение СФР перечислило на эти цели 324,4 миллиона рублей. Благодаря этому крымчане с детьми улучшили свои жилищные условия", - сказано в сообщении.
Как пояснили в крымском отделении организации, заявление о распоряжении маткапиталом на покупку или строительство жилья подается родителями сразу в банке при оформлении кредита. Если же займ был оформлен заранее, заявление следует подать в Отделение Социального фонда, но документы и справки по выданному кредиту приносить не придется - необходимые сведения предоставит банк.
Отмечается, что вложить средства на погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке можно сразу после рождения или усыновления ребенка. В остальных случаях улучшить жилищные условия при помощи маткапитала возможно только, когда ребенку исполнится три года.
С этого года использовать средства государственной поддержки на приобретение жилья владельцы сертификата на маткапитал могут только при наличии заключения о пригодности жилплощади для проживания.
Программа государственной поддержки семей с детьми действует в Республике Крым с 2015 года, за это время материнский капитал помог более 85 тысячам крымских семей с детьми улучшить жилищные условия.
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