https://crimea.ria.ru/20250626/skolko-semey-v-krymu-uluchshili-zhilischnye-usloviya-za-schet-matkapitala-1147478269.html

Сколько семей в Крыму улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Сколько семей в Крыму улучшили жилищные условия за счет маткапитала - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Сколько семей в Крыму улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий с начала года воспользовались 464 крымских семьи. Об этом сообщает Отделение Социального фонда... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T08:36

2025-06-26T08:36

2025-06-26T08:36

социальный фонд россии

соцзащита

отделение социального фонда россии по республике крым

материнский капитал

ипотека

жилье

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий с начала года воспользовались 464 крымских семьи. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Как пояснили в крымском отделении организации, заявление о распоряжении маткапиталом на покупку или строительство жилья подается родителями сразу в банке при оформлении кредита. Если же займ был оформлен заранее, заявление следует подать в Отделение Социального фонда, но документы и справки по выданному кредиту приносить не придется - необходимые сведения предоставит банк.Отмечается, что вложить средства на погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке можно сразу после рождения или усыновления ребенка. В остальных случаях улучшить жилищные условия при помощи маткапитала возможно только, когда ребенку исполнится три года. С этого года использовать средства государственной поддержки на приобретение жилья владельцы сертификата на маткапитал могут только при наличии заключения о пригодности жилплощади для проживания.Программа государственной поддержки семей с детьми действует в Республике Крым с 2015 года, за это время материнский капитал помог более 85 тысячам крымских семей с детьми улучшить жилищные условия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как потратить материнский капитал на образованиеВ России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал законЖенщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в Севастополе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный фонд россии, соцзащита, отделение социального фонда россии по республике крым, материнский капитал, ипотека, жилье, новости крыма, общество