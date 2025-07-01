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Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус
Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус
Проект "Дети героев", действующий в Республике Крым и направленный на поддержку семей погибших военнослужащих, может быть реализован на федеральном уровне. Об... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости Крым. Проект "Дети героев", действующий в Республике Крым и направленный на поддержку семей погибших военнослужащих, может быть реализован на федеральном уровне. Об этом заявила заместитель Председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова в ходе визита в Крым.Проект предполагает вручение детям погибших участников спецоперации медалей и специальных удостоверений. Этот статус позволяет получать помощь от предпринимателей и организаций, заключивших соглашения с инициаторами проекта. В рамках поддержки предоставляются, в том числе, скидки, бесплатные услуги в клиниках, возможность посещения парков и других учреждений.По словам Евгения Пичугина, члена Общественной палаты Крыма и лидера "Команды возможностей", уже подписано 14 соглашений с частными клиниками, а также достигнуты договоренности с другими предприятиями. За каждой семьей закреплен депутат, что позволяет выстроить более тесную и дружелюбную форму взаимодействия.Анна Кузнецова высоко оценила проект и подчеркнула его значимость. Также она отметила, что важно объединить подобные региональные инициативы в единую концепцию, чтобы усилить поддержку на уровне всей страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова в Крыму поддержала расширение проекта "Дети героев"

20:11 01.07.2025 (обновлено: 20:50 01.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости Крым. Проект "Дети героев", действующий в Республике Крым и направленный на поддержку семей погибших военнослужащих, может быть реализован на федеральном уровне. Об этом заявила заместитель Председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова в ходе визита в Крым.
Проект предполагает вручение детям погибших участников спецоперации медалей и специальных удостоверений. Этот статус позволяет получать помощь от предпринимателей и организаций, заключивших соглашения с инициаторами проекта. В рамках поддержки предоставляются, в том числе, скидки, бесплатные услуги в клиниках, возможность посещения парков и других учреждений.
По словам Евгения Пичугина, члена Общественной палаты Крыма и лидера "Команды возможностей", уже подписано 14 соглашений с частными клиниками, а также достигнуты договоренности с другими предприятиями. За каждой семьей закреплен депутат, что позволяет выстроить более тесную и дружелюбную форму взаимодействия.
"Проект уже более полутора лет показывает свою эффективность. Это живой механизм поддержки, который позволяет детям не просто получить льготы, а почувствовать любовь и внимание со стороны общества и предпринимателей", – отметил Пичугин.
© РИА Новости КрымУдостоверение к медали "Дети Героев"
Удостоверение к медали Дети Героев - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости Крым
Удостоверение к медали "Дети Героев"
Анна Кузнецова высоко оценила проект и подчеркнула его значимость. Также она отметила, что важно объединить подобные региональные инициативы в единую концепцию, чтобы усилить поддержку на уровне всей страны.
"Проект, посвященный детям погибших военнослужащих, – это уже повод для встречи и объединения. Он уникален, поскольку объединяет бизнес, организации и общество вокруг семей героев. Это зерно, посеянное в Крыму, должно дать плоды по всей стране", – сказала вице-спикер Госдумы РФ.
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