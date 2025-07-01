https://crimea.ria.ru/20250701/krymskiy-proekt-deti-geroev-mozhet-poluchit-federalnyy-status-1147629278.html

Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус

Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус

Проект "Дети героев", действующий в Республике Крым и направленный на поддержку семей погибших военнослужащих, может быть реализован на федеральном уровне. Об... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T20:11

2025-07-01T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости Крым. Проект "Дети героев", действующий в Республике Крым и направленный на поддержку семей погибших военнослужащих, может быть реализован на федеральном уровне. Об этом заявила заместитель Председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова в ходе визита в Крым.Проект предполагает вручение детям погибших участников спецоперации медалей и специальных удостоверений. Этот статус позволяет получать помощь от предпринимателей и организаций, заключивших соглашения с инициаторами проекта. В рамках поддержки предоставляются, в том числе, скидки, бесплатные услуги в клиниках, возможность посещения парков и других учреждений.По словам Евгения Пичугина, члена Общественной палаты Крыма и лидера "Команды возможностей", уже подписано 14 соглашений с частными клиниками, а также достигнуты договоренности с другими предприятиями. За каждой семьей закреплен депутат, что позволяет выстроить более тесную и дружелюбную форму взаимодействия.Анна Кузнецова высоко оценила проект и подчеркнула его значимость. Также она отметила, что важно объединить подобные региональные инициативы в единую концепцию, чтобы усилить поддержку на уровне всей страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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