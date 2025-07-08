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В Крыму выявили 600 литров опасного молока - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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В Крыму выявили 600 литров опасного молока
В Крыму выявили 600 литров опасного молока - РИА Новости Крым, 08.07.2025
В Крыму выявили 600 литров опасного молока
В Советском районе Крыма выявлены нарушения при заготовке и перевозке молока. Об этом сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T19:19
2025-07-08T19:19
крым
советский район
молоко
ветеринария
госкомитет ветеринарии республики крым
председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма выявлены нарушения при заготовке и перевозке молока. Об этом сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.По его данным, нарушения требований ветеринарного законодательства при заготовке и транспортировке молока, собранного от населения, вскрылись во время совместного рейда сотрудников Госкомветеринарии Крыма и МВД.В конце июня в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что на ярмарках и рынках Крыма и Севастополя за полгода выявлены 45 нарушений при продаже рыбы, мяса, молока и других продуктов животного происхождения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документовВ Крыму нашли более 600 кг опасной говядиныВ Севастополе нашли нарушения при вылове рыбы и разведении моллюсков
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РИА Новости Крым
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В Крыму выявили 600 литров опасного молока

В Советском районе Крыма утилизировали 600 литров молока без маркировки и документов

19:19 08.07.2025
 
© Госкомветеринарии РКВ Советском районе Крыма утилизировали 600 литров молока без маркировки и документов
В Советском районе Крыма утилизировали 600 литров молока без маркировки и документов
© Госкомветеринарии РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма выявлены нарушения при заготовке и перевозке молока. Об этом сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.
По его данным, нарушения требований ветеринарного законодательства при заготовке и транспортировке молока, собранного от населения, вскрылись во время совместного рейда сотрудников Госкомветеринарии Крыма и МВД.

"По результатам рейда Республиканским ветеринарным центром изъято из оборота (по желанию собственника) и утилизировано более 600 литров молока без маркировки и ветеринарных документов. С хозяйствующего субъекта, допустившего указанные нарушения, взыскано 17 тысяч рублей издержек, связанных с утилизацией некачественной и опасной продукции", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В конце июня в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что на ярмарках и рынках Крыма и Севастополя за полгода выявлены 45 нарушений при продаже рыбы, мяса, молока и других продуктов животного происхождения.
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