https://crimea.ria.ru/20250708/v-krymu-vyyavili-600-litrov-opasnogo-moloka-1147809691.html

В Крыму выявили 600 литров опасного молока

В Крыму выявили 600 литров опасного молока - РИА Новости Крым, 08.07.2025

В Крыму выявили 600 литров опасного молока

В Советском районе Крыма выявлены нарушения при заготовке и перевозке молока. Об этом сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T19:19

2025-07-08T19:19

2025-07-08T19:19

крым

советский район

молоко

ветеринария

госкомитет ветеринарии республики крым

председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма выявлены нарушения при заготовке и перевозке молока. Об этом сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.По его данным, нарушения требований ветеринарного законодательства при заготовке и транспортировке молока, собранного от населения, вскрылись во время совместного рейда сотрудников Госкомветеринарии Крыма и МВД.В конце июня в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что на ярмарках и рынках Крыма и Севастополя за полгода выявлены 45 нарушений при продаже рыбы, мяса, молока и других продуктов животного происхождения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документовВ Крыму нашли более 600 кг опасной говядиныВ Севастополе нашли нарушения при вылове рыбы и разведении моллюсков

крым

советский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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