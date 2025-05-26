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В Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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В Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов
В Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов
Более пяти тонн продукции для продажи выявили у одного из индивидуальных предпринимателей Севастополя, занимающегося переработкой и реализацией рыбной... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T11:05
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севастополь
новости севастополя
россельхознадзор
рыба
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Более пяти тонн продукции для продажи выявили у одного из индивидуальных предпринимателей Севастополя, занимающегося переработкой и реализацией рыбной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Предприниматель привлечен к административной ответственности. Вышеуказанная продукция выведена из оборота и помещена на ответственное изолированное хранение до решения вопроса по существу.Ранее в Севастополе местный предприниматель продавал просроченную рыбную продукцию и икру без документов и маркировки. Его привлекли к административной ответственности с наложением штрафа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожили более 40 тонн еды со складов и прилавков – причиныВ Крыму нашли более 600 кг опасной говядины72,5 процента суррогата – в Крыму изъяли фальсификат сливочного масла
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, россельхознадзор, рыба, происшествия
В Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов

Более 5 тонн рыбной продукции без документов нашли в Севастополе

11:05 26.05.2025 (обновлено: 11:09 26.05.2025)
 
© РоссельхознадзорБолее 5 тонн рыбной продукции без документов нашли в Севастополе
Более 5 тонн рыбной продукции без документов нашли в Севастополе
© Россельхознадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Более пяти тонн продукции для продажи выявили у одного из индивидуальных предпринимателей Севастополя, занимающегося переработкой и реализацией рыбной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"Выявлена продукция без маркировки общим весом около 120 килограммов, а также продукция без ветеринарных сопроводительных документов – общим весом более 5 тонн", – сказано в сообщении.
Предприниматель привлечен к административной ответственности. Вышеуказанная продукция выведена из оборота и помещена на ответственное изолированное хранение до решения вопроса по существу.
Ранее в Севастополе местный предприниматель продавал просроченную рыбную продукцию и икру без документов и маркировки. Его привлекли к административной ответственности с наложением штрафа.
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