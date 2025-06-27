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На ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продукты
На ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продукты - РИА Новости Крым, 27.06.2025
На ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продукты
На ярмарках и рынках Крыма и Севастополя за полгода выявлены 45 нарушений при продаже рыбы, мяса, молока и других продуктов животного происхождения. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T20:13
2025-06-27T20:13
2025-06-27T20:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На ярмарках и рынках Крыма и Севастополя за полгода выявлены 45 нарушений при продаже рыбы, мяса, молока и других продуктов животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Как уточнили в пресс-службе, инспекторы ведомства в течение полугода выезжали на рынки в Керчи, Феодосии, Судаке, Красноперекопске, Симферополе, Саках, Ялте, Алуште, а также в Нижнегорском и Севастополе. Проводили контрольно-надзорные мероприятия, отслеживали безопасность в компоненте "Меркурий" (федеральная государственная информационная система в области ветеринарии - ред.) в отношении 60 индивидуальных предпринимателей, которые торгуют на крымских и севастопольских рынках и ярмарках.Абсолютное большинство нарушителей (42 индивидуальных предпринимателя) хранили мясную, молочную, рыбную продукцию, а также консервы, яйца и мед с нарушениями ветеринарного законодательства, без должных маркировок. Также на продукцию не были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы, добавили в Россельхознадзоре.Ранее в Севастополе у одного из местных индивидуальных предпринимателей, выявили более пяти тонн продукции без документов, разрешающих реализацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли более 600 кг опасной говядиныВ Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаровКрымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследование
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россельхознадзор, торговля, крым, новости крыма, продукты
На ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продукты
На рынках Крыма и Севастополя выявлены 45 нарушений за полгода при продаже мяса и молока
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На ярмарках и рынках Крыма и Севастополя за полгода выявлены 45 нарушений при продаже рыбы, мяса, молока и других продуктов животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"Россельхознадзор выявил 45 нарушений при реализации продукции животного происхождения на рынках и ярмарках Крыма и Севастополя. <...> По всем фактам были объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства в области ветеринарии", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, инспекторы ведомства в течение полугода выезжали на рынки в Керчи, Феодосии, Судаке, Красноперекопске, Симферополе, Саках, Ялте, Алуште, а также в Нижнегорском и Севастополе. Проводили контрольно-надзорные мероприятия, отслеживали безопасность в компоненте "Меркурий" (федеральная государственная информационная система в области ветеринарии - ред.) в отношении 60 индивидуальных предпринимателей, которые торгуют на крымских и севастопольских рынках и ярмарках.
Абсолютное большинство нарушителей (42 индивидуальных предпринимателя) хранили мясную, молочную, рыбную продукцию, а также консервы, яйца и мед с нарушениями ветеринарного законодательства, без должных маркировок. Также на продукцию не были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы, добавили в Россельхознадзоре.
Ранее в Севастополе у одного из местных индивидуальных предпринимателей, выявили
более пяти тонн продукции без документов, разрешающих реализацию.
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