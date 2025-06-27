Рейтинг@Mail.ru
На ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продукты - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250627/na-yarmarkakh-v-krymu-i-sevastopole-s-narusheniyami-prodayut-produkty-1147525415.html
На ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продукты
На ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продукты - РИА Новости Крым, 27.06.2025
На ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продукты
На ярмарках и рынках Крыма и Севастополя за полгода выявлены 45 нарушений при продаже рыбы, мяса, молока и других продуктов животного происхождения. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T20:13
2025-06-27T20:13
россельхознадзор
торговля
крым
новости крыма
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147525299_0:79:839:550_1920x0_80_0_0_dda53abff623a433f0b597c5413924d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На ярмарках и рынках Крыма и Севастополя за полгода выявлены 45 нарушений при продаже рыбы, мяса, молока и других продуктов животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Как уточнили в пресс-службе, инспекторы ведомства в течение полугода выезжали на рынки в Керчи, Феодосии, Судаке, Красноперекопске, Симферополе, Саках, Ялте, Алуште, а также в Нижнегорском и Севастополе. Проводили контрольно-надзорные мероприятия, отслеживали безопасность в компоненте "Меркурий" (федеральная государственная информационная система в области ветеринарии - ред.) в отношении 60 индивидуальных предпринимателей, которые торгуют на крымских и севастопольских рынках и ярмарках.Абсолютное большинство нарушителей (42 индивидуальных предпринимателя) хранили мясную, молочную, рыбную продукцию, а также консервы, яйца и мед с нарушениями ветеринарного законодательства, без должных маркировок. Также на продукцию не были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы, добавили в Россельхознадзоре.Ранее в Севастополе у одного из местных индивидуальных предпринимателей, выявили более пяти тонн продукции без документов, разрешающих реализацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли более 600 кг опасной говядиныВ Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаровКрымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследование
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147525299_0:0:837:628_1920x0_80_0_0_01a7080de44546306ceb6b85d81b9b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россельхознадзор, торговля, крым, новости крыма, продукты
На ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продукты

На рынках Крыма и Севастополя выявлены 45 нарушений за полгода при продаже мяса и молока

20:13 27.06.2025
 
© Азово-Черноморское МУ Россельхознадзора Сотрудник Россельхознадзора проводит проверку на рынке Крыма
Сотрудник Россельхознадзора проводит проверку на рынке Крыма
© Азово-Черноморское МУ Россельхознадзора
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На ярмарках и рынках Крыма и Севастополя за полгода выявлены 45 нарушений при продаже рыбы, мяса, молока и других продуктов животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"Россельхознадзор выявил 45 нарушений при реализации продукции животного происхождения на рынках и ярмарках Крыма и Севастополя. <...> По всем фактам были объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства в области ветеринарии", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, инспекторы ведомства в течение полугода выезжали на рынки в Керчи, Феодосии, Судаке, Красноперекопске, Симферополе, Саках, Ялте, Алуште, а также в Нижнегорском и Севастополе. Проводили контрольно-надзорные мероприятия, отслеживали безопасность в компоненте "Меркурий" (федеральная государственная информационная система в области ветеринарии - ред.) в отношении 60 индивидуальных предпринимателей, которые торгуют на крымских и севастопольских рынках и ярмарках.
Абсолютное большинство нарушителей (42 индивидуальных предпринимателя) хранили мясную, молочную, рыбную продукцию, а также консервы, яйца и мед с нарушениями ветеринарного законодательства, без должных маркировок. Также на продукцию не были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы, добавили в Россельхознадзоре.
Ранее в Севастополе у одного из местных индивидуальных предпринимателей, выявили более пяти тонн продукции без документов, разрешающих реализацию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму нашли более 600 кг опасной говядины
В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров
Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследование
 
РоссельхознадзорТорговляКрымНовости КрымаПродукты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Необратимые изменения: почему вейпы гораздо опаснее сигарет
20:48Пожар в Алуште сегодня – все о происшествии к этому часу
20:39В Крыму обозначили приоритетные виды спорта
20:20В МЧС назвали предварительную причину пожара под Алуштой
20:13ЧП в Краснодаре: ребенок залез на вагон и получил удар током
19:55В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
19:43Прокуратура взяла на контроль ситуацию с крупным пожаром под Алуштой
19:36Начало июля в Крыму будет жарким и солнечным
19:22Пожар на горе Кастель под Алуштой – видео
19:11Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру воскресенья
18:56В России появился новый профессиональный праздник
18:41Землетрясение произошло на Юге России
18:24Пожар под Алуштой вырос до 5 гектаров – к тушению привлекли вертолеты
18:18Верка Сердючка ответила на критику своих песен на русском языке
17:58Два населенных пункта в Крыму остались без света
17:46Азербайджан отменил визит в Москву и все связанные с Россией мероприятия
17:27В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школ
17:06В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно
16:59Трамп во время игры в гольф заявил о планах ввести санкции против РФ
16:42Дядя Володя по имени Абдулла: патриот и подпольщик Дагджи
Лента новостейМолния