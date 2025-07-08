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"Смешные объемы" оружия: украинское лобби в США проиграло израильскому - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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"Смешные объемы" оружия: украинское лобби в США проиграло израильскому
"Смешные объемы" оружия: украинское лобби в США проиграло израильскому - РИА Новости Крым, 08.07.2025
"Смешные объемы" оружия: украинское лобби в США проиграло израильскому
Информация о том, что Киев в ближайшее время получит от США только 10 ракет для комплексов ПВО Patriot говорит об истощении арсеналов Пентагона и о более... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T21:57
2025-07-08T21:43
дональд трамп
сша
украина
малек дудаков
поставки западного оружия украине
patriot (зенитный ракетный комплекс)
новости сво
политика
израиль
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Информация о том, что Киев в ближайшее время получит от США только 10 ракет для комплексов ПВО Patriot говорит об истощении арсеналов Пентагона и о более сильных позициях израильского лобби в Вашингтоне. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп пообещал немедленно отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков Patriot — меньше, чем планировалось в приостановленной поставке.По словам политолога, ситуация символизирует проблему с истощением арсеналов Пентагона."Когда-то США без вопросов отправляли миллионы снарядов и тысячи ракет на Украину. Теперь копья ломаются вокруг смешных объемов в 8 тысяч снарядов и десятки ракет", - констатировал эксперт.Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл ранее заявил, что по указанию Трампа Украине направят дополнительное оборонительное вооружение. При этом, как пишет Wall Street Journal, Трамп выразил готовность предоставить столько военной помощи, сколько сможет.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах ЗападаВ Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от СШАТрамп сделал заявление о Patriot для Украины
сша
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дональд трамп, сша, украина, малек дудаков, поставки западного оружия украине, patriot (зенитный ракетный комплекс), новости сво, политика, израиль, ближний восток, новости, мнения, оружие
"Смешные объемы" оружия: украинское лобби в США проиграло израильскому

Украинское лобби в США терпит поражение в вопросе новых поставок Киеву оружия – эксперт

21:57 08.07.2025
 
© Фото: DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото: DoD / Glenn Fawcett
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Информация о том, что Киев в ближайшее время получит от США только 10 ракет для комплексов ПВО Patriot говорит об истощении арсеналов Пентагона и о более сильных позициях израильского лобби в Вашингтоне. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп пообещал немедленно отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков Patriot — меньше, чем планировалось в приостановленной поставке.
"Остальные (ракеты для Patriot – ред.), вероятно, перенаправят на Ближний Восток. У израильского лобби карты на руках посильнее, чем у украинского", - написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По словам политолога, ситуация символизирует проблему с истощением арсеналов Пентагона.
"Когда-то США без вопросов отправляли миллионы снарядов и тысячи ракет на Украину. Теперь копья ломаются вокруг смешных объемов в 8 тысяч снарядов и десятки ракет", - констатировал эксперт.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл ранее заявил, что по указанию Трампа Украине направят дополнительное оборонительное вооружение. При этом, как пишет Wall Street Journal, Трамп выразил готовность предоставить столько военной помощи, сколько сможет.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.
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Дональд ТрампСШАУкраинаМалек ДудаковПоставки западного оружия УкраинеPatriot (зенитный ракетный комплекс)Новости СВОПолитикаИзраильБлижний ВостокНовостиМненияОружие
 
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