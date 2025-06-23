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Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада
Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада
Страны, оказывающие военную помощь Украине, фактически стали прямыми участниками конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T16:18
2025-06-23T16:21
владимир путин (политик)
россия
коллективный запад
политика
внешняя политика
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. Страны, оказывающие военную помощь Украине, фактически стали прямыми участниками конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.Он выразил обеспокоенность нарастающей международной напряженностью и отметил, что мир подводится к крайне опасной черте. Путин обратил внимание на готовящуюся в рамках саммита НАТО масштабную программу по дальнейшему наращиваю военного потенциала Альянса. При этом, по его словам, страны блока уже сейчас расходуют на оборону больше, чем все остальные государства мира вместе взятые.Ранее Путин подчеркивал, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. Он также назвал невероятной ложью и бредом заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - ПутинЗеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныВся Украина наша – Путин о единстве народов
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владимир путин (политик), россия, коллективный запад, политика, внешняя политика, поставки западного оружия украине, новости
Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада

Ряд стран Запада продолжают вынашивать планы нанести стратегическое поражение РФ – Путин

16:18 23.06.2025 (обновлено: 16:21 23.06.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств
Президент Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. Страны, оказывающие военную помощь Украине, фактически стали прямыми участниками конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
"Ряд западных политиков продолжает вынашивать планы нанесения России стратегического поражения. Никак их история ничему не учит. Продолжают направлять сегодняшнему киевскому режиму оружие, деньги оказывают военно-техническую, разведывательную поддержку. По сути, как прямые участники конфликта", – подчеркнул президент.
Он выразил обеспокоенность нарастающей международной напряженностью и отметил, что мир подводится к крайне опасной черте. Путин обратил внимание на готовящуюся в рамках саммита НАТО масштабную программу по дальнейшему наращиваю военного потенциала Альянса. При этом, по его словам, страны блока уже сейчас расходуют на оборону больше, чем все остальные государства мира вместе взятые.
"Обосновывая свои планы, руководство Альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги", – отметил российский лидер.
Ранее Путин подчеркивал, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. Он также назвал невероятной ложью и бредом заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО.
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Владимир Путин (политик)РоссияКоллективный ЗападПолитикаВнешняя политикаПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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