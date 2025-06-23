Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада
Ряд стран Запада продолжают вынашивать планы нанести стратегическое поражение РФ – Путин
16:18 23.06.2025 (обновлено: 16:21 23.06.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. Страны, оказывающие военную помощь Украине, фактически стали прямыми участниками конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
"Ряд западных политиков продолжает вынашивать планы нанесения России стратегического поражения. Никак их история ничему не учит. Продолжают направлять сегодняшнему киевскому режиму оружие, деньги оказывают военно-техническую, разведывательную поддержку. По сути, как прямые участники конфликта", – подчеркнул президент.
Он выразил обеспокоенность нарастающей международной напряженностью и отметил, что мир подводится к крайне опасной черте. Путин обратил внимание на готовящуюся в рамках саммита НАТО масштабную программу по дальнейшему наращиваю военного потенциала Альянса. При этом, по его словам, страны блока уже сейчас расходуют на оборону больше, чем все остальные государства мира вместе взятые.
"Обосновывая свои планы, руководство Альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги", – отметил российский лидер.
Ранее Путин подчеркивал, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. Он также назвал невероятной ложью и бредом заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО.
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