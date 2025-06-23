https://crimea.ria.ru/20250623/putin-nazval-pomogayuschie-ukraine-strany-pryamymi-uchastnikami-konflikta-1147441655.html

Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада

Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада

Страны, оказывающие военную помощь Украине, фактически стали прямыми участниками конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T16:18

2025-06-23T16:18

2025-06-23T16:21

владимир путин (политик)

россия

коллективный запад

политика

внешняя политика

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. Страны, оказывающие военную помощь Украине, фактически стали прямыми участниками конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.Он выразил обеспокоенность нарастающей международной напряженностью и отметил, что мир подводится к крайне опасной черте. Путин обратил внимание на готовящуюся в рамках саммита НАТО масштабную программу по дальнейшему наращиваю военного потенциала Альянса. При этом, по его словам, страны блока уже сейчас расходуют на оборону больше, чем все остальные государства мира вместе взятые.Ранее Путин подчеркивал, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой своей безопасности, поскольку своевременно купирует все эти угрозы. Он также назвал невероятной ложью и бредом заявления о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - ПутинЗеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныВся Украина наша – Путин о единстве народов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, коллективный запад, политика, внешняя политика, поставки западного оружия украине, новости