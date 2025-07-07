https://crimea.ria.ru/20250707/yarko-i-unikalno-detskiy-reabilitatsionnyy-tsentr-v-krymu-pochti-gotov-1147709810.html

Ярко и уникально: детский реабилитационный центр в Крыму почти готов

Ярко и уникально: детский реабилитационный центр в Крыму почти готов - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Ярко и уникально: детский реабилитационный центр в Крыму почти готов

Яркие стены, большие окна, палаты на маму и ребенка и наисовременнейшее оборудование. Детский реабилитационный центр в Евпатории, который в 2023 году начали... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T17:17

2025-07-07T17:17

2025-07-07T17:17

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ЕВПАТОРИЯ, 7 июл – РИА Новости Крым. Яркие стены, большие окна, палаты на маму и ребенка и наисовременнейшее оборудование. Детский реабилитационный центр в Евпатории, который в 2023 году начали строить по решению президента России Владимира Путина, готов в ноябре этого года принять первых ребятишек, которым нужна реабилитация по 27 направлениям.Подобных центров, рассказывает руководитель проекта ППК "Единый заказчик" Дарья Маросеева, в стране пока всего три: один построен в подмосковном Подольске. И еще два возводятся в Новосибирске и в Евпатории. Евпаторийский – самый крупный.Рабочие внутри клинического корпуса доделывают мелкие недоделки, но стены уже пестрят яркими жизнеутверждающими красками, тихо жужжит аппарат МРТ, ждут маленьких пациентов солевая комната, кабинеты психологов и физиотерапевтов, грязелечебница.Уникальные тренажеры установлены в бассейном зале: они подводные, а в три чаши бассейнов с разной глубиной детей с ограниченными возможностями движения смогут опускать специальные подъемники.В тренажерном зале рядом с обычными беговыми дорожками и специальными тренажерами для спинальников абсолютный эксклюзив и гордость центра – антигравитационная беговая дорожка. Владеть своими мышцами на ней можно научиться сначала в полной невесомости, а затем все больше увеличивая нагрузку.Рядом корпус стационара – тут есть даже несколько операционных, палаты рассчитаны на детей, которые будут лежать обязательно с сопровождающим: уютное кресло превращается в спальное место для мамы или папы.Консультационно-диагностический корпус уже в ноябре будет готов принимать 75 маленьких пациентов, а стационар рассчитан на 300 коек.Рядом – корпус собственной кухни и столовый зал, а также пансионат для тех, кто будет лечиться на дневном стационаре."Штат здесь будет огромный, около 800 сотрудников потребуется различных направлений, в том числе и мед персонала, и технических специалистов. Конечно, сотрудников будут набирать со всей страны", – рассказывает Маросеева.Персонал – врачебный и технический – сейчас уже подбирают. И строят для него отдельный жилой корпус, который называют общежитием, а по факту в нем – небольшие квартиры, есть даже на несколько комнат.При строительстве учитывалась сейсмика и зоны залегания грунтовых вод. И отдельно хочется подчеркнуть, что несколько многоэтажных корпусов и все вспомогательные системы были построены всего за 2,5 года с нуля. Их строили специалисты различных инженерных и строительных специальностей со всей России – примерно 800 человек. Общая стоимость работ – порядка 12 миллиардов рублей."Сложности стройки в том, что это строится для детей с ограниченными возможностями, соответственно, применены все современные технологии по безопасности, по пожарной безопасности, по пропускам. Это очень большая ответственность", – сказал РИА Новости Крым руководитель проекта Дмитрий Томин.Правда, было и то, что помогало: в южной Евпатории стройка могла не прекращаться ни летом, ни зимой.Этот грандиозный проект призван стать эталоном современного детского реабилитационного учреждения и первой ласточкой масштабной программы по восстановлению и строительству объектов детского отдыха в регионе.Как ранее в интервью РИА Новости Крым рассказала главврач Федерального реабилитационного центра Ирина Марусич, на 99% Центр будет работать по системе ОМС. Питание и пребывание в центре и для ребенка, и для сопровождающего его, будет абсолютно бесплатным.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроется новый детский реабилитационный центр в ЕвпаторииВ Крыму показали развитие центра "Возрождение" после национализацииГидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детей

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, евпатория, реабилитация, дети, мойнаки, здоровье, строительство