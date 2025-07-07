Ярко и уникально: детский реабилитационный центр в Крыму почти готов
Детский реабилитационный центр в Евпатории скоро примет первых пациентов
ЕВПАТОРИЯ, 7 июл – РИА Новости Крым. Яркие стены, большие окна, палаты на маму и ребенка и наисовременнейшее оборудование. Детский реабилитационный центр в Евпатории, который в 2023 году начали строить по решению президента России Владимира Путина, готов в ноябре этого года принять первых ребятишек, которым нужна реабилитация по 27 направлениям.
Подобных центров, рассказывает руководитель проекта ППК "Единый заказчик" Дарья Маросеева, в стране пока всего три: один построен в подмосковном Подольске. И еще два возводятся в Новосибирске и в Евпатории. Евпаторийский – самый крупный.
"Его площадь составляет около 100 тысяч квадратных метров. Это только здание, сама площадь земельного участка – 22 гектара", – говорит она.
Рабочие внутри клинического корпуса доделывают мелкие недоделки, но стены уже пестрят яркими жизнеутверждающими красками, тихо жужжит аппарат МРТ, ждут маленьких пациентов солевая комната, кабинеты психологов и физиотерапевтов, грязелечебница.
Уникальные тренажеры установлены в бассейном зале: они подводные, а в три чаши бассейнов с разной глубиной детей с ограниченными возможностями движения смогут опускать специальные подъемники.
Абсолютно новые аппараты для диагностики. Стоят пока упакованные в пленку, получают лицензию "Ростеха"
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Абсолютно новые аппараты для диагностики. Стоят пока упакованные в пленку, получают лицензию "Ростеха"
Бассейный зал с тремя бассейнами
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Бассейный зал с тремя бассейнами
Лифты, ванны, туалеты и двери в Центре обязательно рассчитаны для маломобильных пациентов. Об этом гласит навигация
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Лифты, ванны, туалеты и двери в Центре обязательно рассчитаны для маломобильных пациентов. Об этом гласит навигация
1 из 3
Абсолютно новые аппараты для диагностики. Стоят пока упакованные в пленку, получают лицензию "Ростеха"
2 из 3
Бассейный зал с тремя бассейнами
3 из 3
Лифты, ванны, туалеты и двери в Центре обязательно рассчитаны для маломобильных пациентов. Об этом гласит навигация
В тренажерном зале рядом с обычными беговыми дорожками и специальными тренажерами для спинальников абсолютный эксклюзив и гордость центра – антигравитационная беговая дорожка. Владеть своими мышцами на ней можно научиться сначала в полной невесомости, а затем все больше увеличивая нагрузку.
Все жизненное пространство центра рассчитано для детей с ограниченными возможностями: ширина всех дверных проемов, лифтовых кабинок, ванных комнат позволяет без труда перемещаться по корпусам, вдоль всех стен есть поручни. А навигация – в том числе и шрифтом Брайля на уровне, доступном для тех слабовидящих детей, которые уже могут читать.
Рядом корпус стационара – тут есть даже несколько операционных, палаты рассчитаны на детей, которые будут лежать обязательно с сопровождающим: уютное кресло превращается в спальное место для мамы или папы.
Консультационно-диагностический корпус уже в ноябре будет готов принимать 75 маленьких пациентов, а стационар рассчитан на 300 коек.
Послеоперационные палаты с постом медицинской сестры и кислородными системами
Послеоперационные палаты с постом медицинской сестры и кислородными системами
Рядом – корпус собственной кухни и столовый зал, а также пансионат для тех, кто будет лечиться на дневном стационаре.
"Штат здесь будет огромный, около 800 сотрудников потребуется различных направлений, в том числе и мед персонала, и технических специалистов. Конечно, сотрудников будут набирать со всей страны", – рассказывает Маросеева.
Персонал – врачебный и технический – сейчас уже подбирают. И строят для него отдельный жилой корпус, который называют общежитием, а по факту в нем – небольшие квартиры, есть даже на несколько комнат.
Все эти корпуса, включая старинное здание грязелечебницы Мойнаки, являющееся объектом культурного наследия и бережно реставрированное, стоят на берегу Мойнакского грязевого озера в окружении многочисленных детских площадок и даже адаптированного для детей стадиона. А еще в стороне есть все необходимые собственные технические системы и службы и даже своя кислородная станция для стационарных больных.
Так в Центре оформлен кабинет с рентген-аппаратом
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Так в Центре оформлен кабинет с рентген-аппаратом
Такие милые столики стоят в приемном отделение клиники
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Такие милые столики стоят в приемном отделение клиники
Аппарат МРТ уже подключен, ждет маленьких пациентов
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Аппарат МРТ уже подключен, ждет маленьких пациентов
В душевых и туалетах везде специальные ручки для экстренного вызова персонала
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В душевых и туалетах везде специальные ручки для экстренного вызова персонала
Палаты для самых маленьких пациентов в реабилитационном детском центре в Евпатории
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Палаты для самых маленьких пациентов в реабилитационном детском центре в Евпатории
1 из 5
Так в Центре оформлен кабинет с рентген-аппаратом
2 из 5
Такие милые столики стоят в приемном отделение клиники
3 из 5
Аппарат МРТ уже подключен, ждет маленьких пациентов
4 из 5
В душевых и туалетах везде специальные ручки для экстренного вызова персонала
5 из 5
Палаты для самых маленьких пациентов в реабилитационном детском центре в Евпатории
При строительстве учитывалась сейсмика и зоны залегания грунтовых вод. И отдельно хочется подчеркнуть, что несколько многоэтажных корпусов и все вспомогательные системы были построены всего за 2,5 года с нуля. Их строили специалисты различных инженерных и строительных специальностей со всей России – примерно 800 человек. Общая стоимость работ – порядка 12 миллиардов рублей.
"Сложности стройки в том, что это строится для детей с ограниченными возможностями, соответственно, применены все современные технологии по безопасности, по пожарной безопасности, по пропускам. Это очень большая ответственность", – сказал РИА Новости Крым руководитель проекта Дмитрий Томин.
Правда, было и то, что помогало: в южной Евпатории стройка могла не прекращаться ни летом, ни зимой.
Этот грандиозный проект призван стать эталоном современного детского реабилитационного учреждения и первой ласточкой масштабной программы по восстановлению и строительству объектов детского отдыха в регионе.
План территории детского реабилитационного центра в Евпатории
План территории детского реабилитационного центра в Евпатории
Как ранее в интервью РИА Новости Крым рассказала главврач Федерального реабилитационного центра Ирина Марусич, на 99% Центр будет работать по системе ОМС. Питание и пребывание в центре и для ребенка, и для сопровождающего его, будет абсолютно бесплатным.
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