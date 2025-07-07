https://crimea.ria.ru/20250707/krymskiy-most-rastet-ochered-so-storony-kerchi-1147767628.html

Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи

Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи

На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост растет очередь со стороны Керчи, при этом уменьшилось количество автомобилей со стороны... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T12:08

2025-07-07T12:08

2025-07-07T12:13

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

очереди на крымском мосту

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост растет очередь со стороны Керчи, при этом уменьшилось количество автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин, к 9 утра – более тысячи.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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