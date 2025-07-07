Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи
Крымский мост – проезда ждут более 900 машин с двух сторон транспортного перехода
12:08 07.07.2025 (обновлено: 12:13 07.07.2025)
© РИА Новости КрымКрымский мост
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост растет очередь со стороны Керчи, при этом уменьшилось количество автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин, к 9 утра – более тысячи.
"По состоянию на 12 часов в очереди со стороны Тамани находится 820 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 96 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.
Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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