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Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи
Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи
На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост растет очередь со стороны Керчи, при этом уменьшилось количество автомобилей со стороны... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T12:08
2025-07-07T12:13
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост растет очередь со стороны Керчи, при этом уменьшилось количество автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин, к 9 утра – более тысячи.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, очереди на крымском мосту, краснодарский край
Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи

Крымский мост – проезда ждут более 900 машин с двух сторон транспортного перехода

12:08 07.07.2025 (обновлено: 12:13 07.07.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост растет очередь со стороны Керчи, при этом уменьшилось количество автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин, к 9 утра – более тысячи.

"По состоянию на 12 часов в очереди со стороны Тамани находится 820 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 96 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.
Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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