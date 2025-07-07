https://crimea.ria.ru/20250707/krymskiy-most-seychas---bolee-1000-avto-zhdut-proezda-1147763786.html

Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда

Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда

Крымский мост сейчас замер в пробках со стороны Краснодарского края. В очереди - более 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T09:31

2025-07-07T09:31

2025-07-07T09:42

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас замер в пробках со стороны Краснодарского края. В очереди - более 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи проезд свободен.Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровКрымский мост: сколько досмотровых пунктов работают"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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