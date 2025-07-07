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Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда
Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда
Крымский мост сейчас замер в пробках со стороны Краснодарского края. В очереди - более 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T09:31
2025-07-07T09:42
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
очереди на крымском мосту
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас замер в пробках со стороны Краснодарского края. В очереди - более 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи проезд свободен.Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровКрымский мост: сколько досмотровых пунктов работают"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту
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крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда

Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда со стороны Кубани

09:31 07.07.2025 (обновлено: 09:42 07.07.2025)
 
© РИА Новости КрымПодъезд к Крымскому мосту
Подъезд к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас замер в пробках со стороны Краснодарского края. В очереди - более 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находятся 1150 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - приводятся данные по состоянию на 9 утра.
Со стороны Керчи проезд свободен.
Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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