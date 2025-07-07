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Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда
Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда
Крымский мост сейчас замер в пробках со стороны Краснодарского края. В очереди - более 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T09:31
2025-07-07T09:31
2025-07-07T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас замер в пробках со стороны Краснодарского края. В очереди - более 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи проезд свободен.Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровКрымский мост: сколько досмотровых пунктов работают"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда
Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда со стороны Кубани
09:31 07.07.2025 (обновлено: 09:42 07.07.2025)