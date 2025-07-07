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"Двигаемся дальше": как 810-я бригада ЧФ освобождает Сумскую область - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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"Двигаемся дальше": как 810-я бригада ЧФ освобождает Сумскую область
"Двигаемся дальше": как 810-я бригада ЧФ освобождает Сумскую область - РИА Новости Крым, 07.07.2025
"Двигаемся дальше": как 810-я бригада ЧФ освобождает Сумскую область
Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" продолжают создавать полосу безопасности вдоль... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T08:58
2025-07-07T08:58
новости сво
морская пехота чф
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
сумская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" продолжают создавать полосу безопасности вдоль государственной границы в Сумской области, ежесуточно уничтожая натовскую технику и продвигаясь вперед. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России.Боевая задача подразделений группировки войск "Север" на данном направлении – создать зону безопасности вдоль государственной границы РФ, отмечают в ведомстве.На отдельных участках местности в Сумской области мобильные группы российских военных ведут круглосуточный мониторинг и регулярно "нарушают логистику боевиков ВСУ".Действующее в составе группировки подразделение 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ обеспечивает расширение полосы безопасности вдоль госграницы, используя беспилотники различных типов, в том числе управляемые по оптоволокну.По словам одного из начальников расчетов БПЛА с позывным "Ямата", задач у морпехов много и все они выполняются успешно, тогда как "у противника уже все очень сложно с обеспечением".Для уничтожения противника применяется и различная боевая техника, а пораженные и брошенные врагом боевые машины военнослужащие 810-й бригады ЧФ "эвакуируют в тыловые районы и восстанавливают для дальнейшего использования или передачи в музеи".Одна из таких – командно-штабная машина М577, на которой "везде имеются надписи на немецком языке". Экипаж такой КШМ – четыре человека, в ней работали связисты, рассказали военные."После боя с этой машины неонацисты успели вынести компьютеры и цифровое оборудование. Несколько дней морпехи занимались эвакуацией натовской военной техники", – отметили в ведомстве.Кроме того, по информации Минобороны РФ, военнослужащие группировки войск "Север" не останавливаются на достигнутом в Курской области, продолжая уничтожать вражеские цели, производя по ним сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь.Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняютНакануне сообщалось, что армия России освободила еще два населенных пункта в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников: над Крымом и Черным морем сбили восемь целей Армия России нанесла массированный удар по ВПК Украины Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1100 боевиков за сутки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, морская пехота чф, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сумская область, украина
"Двигаемся дальше": как 810-я бригада ЧФ освобождает Сумскую область

810-я бригада морской пехоты ЧФ создает полосу безопасности в Сумской области

08:58 07.07.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФВоеннослужащий 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ
Военнослужащий 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" продолжают создавать полосу безопасности вдоль государственной границы в Сумской области, ежесуточно уничтожая натовскую технику и продвигаясь вперед. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России.
Боевая задача подразделений группировки войск "Север" на данном направлении – создать зону безопасности вдоль государственной границы РФ, отмечают в ведомстве.
"В настоящее время войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", – уточнили в Минобороны.
На отдельных участках местности в Сумской области мобильные группы российских военных ведут круглосуточный мониторинг и регулярно "нарушают логистику боевиков ВСУ".
Действующее в составе группировки подразделение 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ обеспечивает расширение полосы безопасности вдоль госграницы, используя беспилотники различных типов, в том числе управляемые по оптоволокну.
По словам одного из начальников расчетов БПЛА с позывным "Ямата", задач у морпехов много и все они выполняются успешно, тогда как "у противника уже все очень сложно с обеспечением".
"Ничего не могут подвести, ни "птиц", ни людей". Вся техника противника уничтожается сразу на подходах... Контролируем леса от захода противника. Выявляем, находим и, соответственно, отрабатываем. Все получается. Двигаемся дальше", – рассказал боец.
Для уничтожения противника применяется и различная боевая техника, а пораженные и брошенные врагом боевые машины военнослужащие 810-й бригады ЧФ "эвакуируют в тыловые районы и восстанавливают для дальнейшего использования или передачи в музеи".
Одна из таких – командно-штабная машина М577, на которой "везде имеются надписи на немецком языке". Экипаж такой КШМ – четыре человека, в ней работали связисты, рассказали военные.
"После боя с этой машины неонацисты успели вынести компьютеры и цифровое оборудование. Несколько дней морпехи занимались эвакуацией натовской военной техники", – отметили в ведомстве.
Кроме того, по информации Минобороны РФ, военнослужащие группировки войск "Север" не останавливаются на достигнутом в Курской области, продолжая уничтожать вражеские цели, производя по ним сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь.
Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют
Накануне сообщалось, что армия России освободила еще два населенных пункта в Харьковской области.
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Новости СВОМорская пехота ЧФВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФСумская областьУкраина
 
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