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Атака беспилотников: над Крымом и Черным морем сбили восемь целей - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Атака беспилотников: над Крымом и Черным морем сбили восемь целей
Атака беспилотников: над Крымом и Черным морем сбили восемь целей - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Атака беспилотников: над Крымом и Черным морем сбили восемь целей
Атаку беспилотников отразила российская ПВО в ночь на понедельник. Перехвачен 91 украинский беспилотник, в том числе один на Крымом и семь - в акватории Черного РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T07:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отразила российская ПВО в ночь на понедельник. Перехвачен 91 украинский беспилотник, в том числе один на Крымом и семь - в акватории Черного моря, передает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 20 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, 14 - над Курской областью,️ девять – над территорией Липецкой области, по восемь – над Брянской, Воронежской и над территорией Московского региона. Семь дронов сбили над акваторией Черного моря. По три БПЛА – над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей. Два – над территорией Орловской области и по одному – над территориями Владимирской области, Краснодарского края и Республики Крым.Накануне силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Всего за сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделюВ Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещенияКрым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ
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атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, крым, беспилотник (бпла, дрон), пво
Атака беспилотников: над Крымом и Черным морем сбили восемь целей

Атака беспилотников отражена над Крымом и еще 13 регионами России

07:14 07.07.2025 (обновлено: 07:23 07.07.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отразила российская ПВО в ночь на понедельник. Перехвачен 91 украинский беспилотник, в том числе один на Крымом и семь - в акватории Черного моря, передает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 20 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, 14 - над Курской областью,️ девять – над территорией Липецкой области, по восемь – над Брянской, Воронежской и над территорией Московского региона. Семь дронов сбили над акваторией Черного моря. По три БПЛА – над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей. Два – над территорией Орловской области и по одному – над территориями Владимирской области, Краснодарского края и Республики Крым.
Накануне силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Всего за сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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