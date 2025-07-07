https://crimea.ria.ru/20250707/ataka-bespilotnikov-nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-vosem-tseley-1147762335.html

Атака беспилотников: над Крымом и Черным морем сбили восемь целей

Атака беспилотников: над Крымом и Черным морем сбили восемь целей - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Атака беспилотников: над Крымом и Черным морем сбили восемь целей

Атаку беспилотников отразила российская ПВО в ночь на понедельник. Перехвачен 91 украинский беспилотник, в том числе один на Крымом и семь - в акватории Черного РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T07:14

2025-07-07T07:14

2025-07-07T07:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отразила российская ПВО в ночь на понедельник. Перехвачен 91 украинский беспилотник, в том числе один на Крымом и семь - в акватории Черного моря, передает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 20 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, 14 - над Курской областью,️ девять – над территорией Липецкой области, по восемь – над Брянской, Воронежской и над территорией Московского региона. Семь дронов сбили над акваторией Черного моря. По три БПЛА – над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей. Два – над территорией Орловской области и по одному – над территориями Владимирской области, Краснодарского края и Республики Крым.Накануне силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Всего за сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделюВ Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещенияКрым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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