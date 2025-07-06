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Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1100 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1100 боевиков за сутки
Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1100 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1100 боевиков за сутки
Армия России продолжает продвигаться вглубь обороны противника, который за минувшие сутки потерял еще более 1100 военнослужащих на разных направлениях. Это... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T13:03
2025-07-06T13:03
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Армия России продолжает продвигаться вглубь обороны противника, который за минувшие сутки потерял еще более 1100 военнослужащих на разных направлениях. Это следует их сводки Минобороны РФ.Наибольшие потери – порядка 390 боевиков – ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск "Центр", потерпев поражение в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Суворово, Красноармейск, Родинское, Димитров, Гродовка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области. Также уничтожены бронеавтомобиль, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю и разгромили формирования врага в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Писаревка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Андреевка Сумской области.На Харьковском направлении ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка, Волчанские Хутора, Гатище и Приколотное Харьковской области.Украинская армия потеряла более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили Соболевку в Харьковской области и нанесли поражение формированиям противника в районах Глушковки, Новосергеевки, Купянска, Низшего Соленого Харьковской области, Карповки, Торского и Дробышево ДНР.Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Звановка, Северск, Миньковка, Серебрянка, Федоровка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих, автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Поддубное ДНР и нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса ДНР. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Каменского, Плавней, Белогорья, Новоандреевки Запорожской области, Ольговки и Садового Херсонской области.Уничтожено свыше 70 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, четыре склада материальных средств и склад горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу
Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1100 боевиков за сутки

Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1100 боевиков и десятки единиц техники

13:03 06.07.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Армия России продолжает продвигаться вглубь обороны противника, который за минувшие сутки потерял еще более 1100 военнослужащих на разных направлениях. Это следует их сводки Минобороны РФ.
Наибольшие потери – порядка 390 боевиков – ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск "Центр", потерпев поражение в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Суворово, Красноармейск, Родинское, Димитров, Гродовка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области. Также уничтожены бронеавтомобиль, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю и разгромили формирования врага в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Писаревка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Андреевка Сумской области.
На Харьковском направлении ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка, Волчанские Хутора, Гатище и Приколотное Харьковской области.
Украинская армия потеряла более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств.
Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили Соболевку в Харьковской области и нанесли поражение формированиям противника в районах Глушковки, Новосергеевки, Купянска, Низшего Соленого Харьковской области, Карповки, Торского и Дробышево ДНР.
Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Звановка, Северск, Миньковка, Серебрянка, Федоровка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих, автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Поддубное ДНР и нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса ДНР. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Каменского, Плавней, Белогорья, Новоандреевки Запорожской области, Ольговки и Садового Херсонской области.
Уничтожено свыше 70 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, четыре склада материальных средств и склад горючего.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьПотери ВСУ
 
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