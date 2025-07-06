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Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T12:14
2025-07-06T12:14
2025-07-06T12:34
новости сво
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.В пятницу стало известно, что под контроль российских военных перешло Предтечино в Донбассе.В четверг Вооруженные силы России освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. 29 июня под российский контроль также перешел населенный пункт Новоукраинка в ДНР.27 июня сообщалось об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области. 26 июня в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" были освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. 25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР российскими войсками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, харьковская область, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
Еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области перешли под контроль армии России
12:14 06.07.2025 (обновлено: 12:34 06.07.2025)