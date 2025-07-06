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Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T12:14

2025-07-06T12:14

2025-07-06T12:34

новости сво

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.В пятницу стало известно, что под контроль российских военных перешло Предтечино в Донбассе.В четверг Вооруженные силы России освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. 29 июня под российский контроль также перешел населенный пункт Новоукраинка в ДНР.27 июня сообщалось об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области. 26 июня в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" были освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. 25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР российскими войсками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу