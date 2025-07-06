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Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T12:14
2025-07-06T12:34
новости сво
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.В пятницу стало известно, что под контроль российских военных перешло Предтечино в Донбассе.В четверг Вооруженные силы России освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. 29 июня под российский контроль также перешел населенный пункт Новоукраинка в ДНР.27 июня сообщалось об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области. 26 июня в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" были освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. 25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР российскими войсками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, харьковская область, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области перешли под контроль армии России

12:14 06.07.2025 (обновлено: 12:34 06.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ
Бойцы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка Харьковской области. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
В пятницу стало известно, что под контроль российских военных перешло Предтечино в Донбассе.
В четверг Вооруженные силы России освободили населенные пункты Меловое Харьковской области и Разино Донецкой Народной Республики. 29 июня под российский контроль также перешел населенный пункт Новоукраинка в ДНР.
27 июня сообщалось об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области. 26 июня в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" были освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. 25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР российскими войсками.
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Новости СВОХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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