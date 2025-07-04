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Реконструкция порта в Севастополе - как растут объемы перевалки
Реконструкция порта в Севастополе - как растут объемы перевалки - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Реконструкция порта в Севастополе - как растут объемы перевалки
Объемы перевалки порта в Камышовой бухте Севастополя в текущем году составят до 500 тысяч тонн грузов и уже в следующем удвоятся в рамках инвестиционного... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Объемы перевалки порта в Камышовой бухте Севастополя в текущем году составят до 500 тысяч тонн грузов и уже в следующем удвоятся в рамках инвестиционного соглашения о его реконструкции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам торжественного селекторного совещании в координационном центре Правительства РФ в честь Дня работников морского и речного флота.Соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе подписано 19 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщал ранее Развожаев.Уже сейчас, по его словам, закуплена необходимая портовая техника, идет подготовка к ремонту основных средств производства в порту и гидротехники. При том, что порт долгое время практически не работал, уже сейчас выполнены три тестовых рейса контейнеровозом вместимостью 260 контейнеров по направлению "Севастополь-Турция-Египет-Севастополь". В середине июля будет выполнен четвертый тестовый рейс."В последующие годы основной упор развития порта будет направлен на увеличение тоннажа контейнеровозов и увеличения объемов перегружаемых контейнеров, включая скоропортящиеся грузы. Таким образом, к 2030 году планируется выйти на годовой объем перевалки морских контейнеров порядка 250 000 единиц", - анонсировал губернатор.Параллельно идет обсуждение развития пассажирских рейсов, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в СевастополеИнвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардовКрым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов
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Реконструкция порта в Севастополе - как растут объемы перевалки
Перевалка порта в Камышовой бухте составит до 500 тысяч тонн в этом году - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Объемы перевалки порта в Камышовой бухте Севастополя в текущем году составят до 500 тысяч тонн грузов и уже в следующем удвоятся в рамках инвестиционного соглашения о его реконструкции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам торжественного селекторного совещании в координационном центре Правительства РФ в честь Дня работников морского и речного флота.
Соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе подписано 19 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщал ранее Развожаев.
"В планах на 2025 год: объемы перевалки в порту должны составить до 500 тысяч тонн инертных, тарно-штучных и генеральных грузов, и до 2000 единиц контейнеров. В 2026 году объемы перевалки планируются до 1 миллиона тонн инертных, тарно-штучных, генеральных грузов и до 20 000 единиц контейнеров", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Уже сейчас, по его словам, закуплена необходимая портовая техника, идет подготовка к ремонту основных средств производства в порту и гидротехники. При том, что порт долгое время практически не работал, уже сейчас выполнены три тестовых рейса контейнеровозом вместимостью 260 контейнеров по направлению "Севастополь-Турция-Египет-Севастополь". В середине июля будет выполнен четвертый тестовый рейс.
"В последующие годы основной упор развития порта будет направлен на увеличение тоннажа контейнеровозов и увеличения объемов перегружаемых контейнеров, включая скоропортящиеся грузы. Таким образом, к 2030 году планируется выйти на годовой объем перевалки морских контейнеров порядка 250 000 единиц", - анонсировал губернатор.
Параллельно идет обсуждение развития пассажирских рейсов, добавил он.
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