Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов
Крым представил на ПМЭФ только часть своего инвестиционного потенциала – Константинов
© РИА Новости КрымТропа Голицына в Судаке, Крым
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Интерес инвесторов к Крыму остается стабильно высоким, регион уже может позволить себе выбирать инвестпроекты, которые будут интересны и принесут серьезные налоговые доходы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов, принимающий участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Просто привлекать инвестора любыми путями – так вопрос уже не стоит для Крыма. Нужно вникать в каждое предложение, тщательно его продумывать, чтобы было понятно, кто будет работать на этом предприятии, какими будут налоговые поступления в бюджет, интересен ли этот инвестор для нас в принципе. Мы уже можем себе это позволить", - сказал спикер крымского парламента.
Он отметил, что соглашения и меморандумы, которые Крым заключил на ПМЭФ – лишь незначительная часть проработанных республикой инвестиционных предложений и проектов.
"Интерес к Крыму всегда очень высокий, он никогда не снижается, несмотря ни на что. Инвестиционная привлекательность республики очень высокая. Экономика Крыма растет, республика – относительно безопасный и стабильный регион, это оценивается инвестором", - подчеркнул Константинов.
Среди отраслей экономики региона, которыми особенно интересуются инвесторы – строительство и сельское хозяйство, добавил он.
XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. В рамках ПМЭФ Крым подписывает два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве. Соглашения касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае, а также многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе.
Шесть меморандумов о взаимодействии предусматривают реализацию крупных проектов в аграрной, туристической и строительной сферах. Среди них – создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, развитие перспективных территорий жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, строительство апарт-отеля в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.
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