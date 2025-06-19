https://crimea.ria.ru/20250619/krym-uzhe-mozhet-pozvolit-sebe-vybirat-investorov--konstantinov-1147340833.html

Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов

Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов

Интерес инвесторов к Крыму остается стабильно высоким, регион уже может позволить себе выбирать инвестпроекты, которые будут интересны и принесут серьезные... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T10:50

2025-06-19T10:50

2025-06-19T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Интерес инвесторов к Крыму остается стабильно высоким, регион уже может позволить себе выбирать инвестпроекты, которые будут интересны и принесут серьезные налоговые доходы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов, принимающий участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он отметил, что соглашения и меморандумы, которые Крым заключил на ПМЭФ – лишь незначительная часть проработанных республикой инвестиционных предложений и проектов.Среди отраслей экономики региона, которыми особенно интересуются инвесторы – строительство и сельское хозяйство, добавил он.XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. В рамках ПМЭФ Крым подписывает два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве. Соглашения касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае, а также многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе.Шесть меморандумов о взаимодействии предусматривают реализацию крупных проектов в аграрной, туристической и строительной сферах. Среди них – создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, развитие перспективных территорий жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, строительство апарт-отеля в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплексКрым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВОПоделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, владимир константинов, пмэф, экономика крыма, инвестиции