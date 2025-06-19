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Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов
Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов
Интерес инвесторов к Крыму остается стабильно высоким, регион уже может позволить себе выбирать инвестпроекты, которые будут интересны и принесут серьезные... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T10:50
2025-06-19T10:50
крым
новости крыма
владимир константинов
пмэф
экономика крыма
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Интерес инвесторов к Крыму остается стабильно высоким, регион уже может позволить себе выбирать инвестпроекты, которые будут интересны и принесут серьезные налоговые доходы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов, принимающий участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он отметил, что соглашения и меморандумы, которые Крым заключил на ПМЭФ – лишь незначительная часть проработанных республикой инвестиционных предложений и проектов.Среди отраслей экономики региона, которыми особенно интересуются инвесторы – строительство и сельское хозяйство, добавил он.XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. В рамках ПМЭФ Крым подписывает два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве. Соглашения касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае, а также многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе.Шесть меморандумов о взаимодействии предусматривают реализацию крупных проектов в аграрной, туристической и строительной сферах. Среди них – создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, развитие перспективных территорий жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, строительство апарт-отеля в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплексКрым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВОПоделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФ
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, владимир константинов, пмэф, экономика крыма, инвестиции
Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов

Крым представил на ПМЭФ только часть своего инвестиционного потенциала – Константинов

10:50 19.06.2025
 
© РИА Новости КрымТропа Голицына в Судаке, Крым
Тропа Голицына в Судаке, Крым - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Интерес инвесторов к Крыму остается стабильно высоким, регион уже может позволить себе выбирать инвестпроекты, которые будут интересны и принесут серьезные налоговые доходы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов, принимающий участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Просто привлекать инвестора любыми путями – так вопрос уже не стоит для Крыма. Нужно вникать в каждое предложение, тщательно его продумывать, чтобы было понятно, кто будет работать на этом предприятии, какими будут налоговые поступления в бюджет, интересен ли этот инвестор для нас в принципе. Мы уже можем себе это позволить", - сказал спикер крымского парламента.
Он отметил, что соглашения и меморандумы, которые Крым заключил на ПМЭФ – лишь незначительная часть проработанных республикой инвестиционных предложений и проектов.

"Интерес к Крыму всегда очень высокий, он никогда не снижается, несмотря ни на что. Инвестиционная привлекательность республики очень высокая. Экономика Крыма растет, республика – относительно безопасный и стабильный регион, это оценивается инвестором", - подчеркнул Константинов.

Среди отраслей экономики региона, которыми особенно интересуются инвесторы – строительство и сельское хозяйство, добавил он.
XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. В рамках ПМЭФ Крым подписывает два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве. Соглашения касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае, а также многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе.
Шесть меморандумов о взаимодействии предусматривают реализацию крупных проектов в аграрной, туристической и строительной сферах. Среди них – создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, развитие перспективных территорий жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, строительство апарт-отеля в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.
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КрымНовости КрымаВладимир КонстантиновПМЭФЭкономика КрымаИнвестиции
 
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