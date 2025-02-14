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Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в Севастополе
Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в Севастополе
Готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T14:48
2025-02-14T14:48
владимир путин (политик)
михаил развожаев
севастополь
строительство яхтенной марины в балаклаве
балаклава
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По словам Развожаева, в проект планируется вложить частные инвестиции.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работыЯхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променадыКакие причалы отремонтируют в Севастополе
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владимир путин (политик), михаил развожаев, севастополь, строительство яхтенной марины в балаклаве, балаклава, крым, новости севастополя, новости крыма
Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в Севастополе

Яхтенная марина в Севастополе построена на 41% - Развожаев

14:48 14.02.2025
 
© Пресс-служба правительства СевастополяЯхты на причале
Яхты на причале
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"По Вашему поручении продолжается строительство яхтенной марины в Балаклаве. Готовность составляет 41%", - сказал градоначальник.

По словам Развожаева, в проект планируется вложить частные инвестиции.
Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.
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