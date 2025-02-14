https://crimea.ria.ru/20250214/razvozhaev-rasskazal-putinu-o-stroitelstve-yakhtennoy-mariny-v-sevastopole-1144176288.html

Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в Севастополе

Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Развожаев рассказал Путину о строительстве яхтенной марины в Севастополе

Готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T14:48

2025-02-14T14:48

2025-02-14T14:48

владимир путин (политик)

михаил развожаев

севастополь

строительство яхтенной марины в балаклаве

балаклава

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По словам Развожаева, в проект планируется вложить частные инвестиции.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работыЯхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променадыКакие причалы отремонтируют в Севастополе

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