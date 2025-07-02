https://crimea.ria.ru/20250702/v-krymu-molodye-agrarii-poluchayut-250-tysyach-i-garantirovannuyu-rabotu-1147642626.html

В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу

В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу - РИА Новости Крым, 02.07.2025

В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу

В Крыму молодые специалисты аграрных профессий получают единовременные выплаты и гарантированную работу на три года. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T12:48

2025-07-02T12:48

2025-07-02T12:48

крым

сергей аксенов

агропромышленный комплекс (апк)

выплаты и компенсации

пособия и выплаты

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Крыму молодые специалисты аграрных профессий получают единовременные выплаты и гарантированную работу на три года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов добавил, что в первом полугодии текущего года такие выплаты получили 57 человек. Это агрономы, технологи, ветеринары и зоотехники, трактористы, механизаторы, представители ряда других профессий.В августе – октябре 2025 года минсельхоз Крыма планирует повторный прием документов для единовременных выплат, сообщил глава Крыма.Он напомнил, что в прошлом году между региональным и федеральным минсельхозом подписано соглашение о реализации на территории Крыма регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей федерального проекта "Кадры в агропромышленном комплексе", который входит в состав нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов встретился с руководителями крупных производственных сельхозпредприятий республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие специалисты в Крыму на вес золотаКак в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнениеМРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей

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2025

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крым, сергей аксенов, агропромышленный комплекс (апк), выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости крыма