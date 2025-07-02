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В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу
В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу
В Крыму молодые специалисты аграрных профессий получают единовременные выплаты и гарантированную работу на три года. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T12:48
2025-07-02T12:48
крым
сергей аксенов
агропромышленный комплекс (апк)
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Крыму молодые специалисты аграрных профессий получают единовременные выплаты и гарантированную работу на три года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов добавил, что в первом полугодии текущего года такие выплаты получили 57 человек. Это агрономы, технологи, ветеринары и зоотехники, трактористы, механизаторы, представители ряда других профессий.В августе – октябре 2025 года минсельхоз Крыма планирует повторный прием документов для единовременных выплат, сообщил глава Крыма.Он напомнил, что в прошлом году между региональным и федеральным минсельхозом подписано соглашение о реализации на территории Крыма регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей федерального проекта "Кадры в агропромышленном комплексе", который входит в состав нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов встретился с руководителями крупных производственных сельхозпредприятий республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие специалисты в Крыму на вес золотаКак в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнениеМРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
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крым, сергей аксенов, агропромышленный комплекс (апк), выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости крыма
В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу

В Крыму в этом году 57 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублей – Аксенов

12:48 02.07.2025
 
© РИА Новости КрымУборка лука в Белогорском районе Крыма
Уборка лука в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Крыму молодые специалисты аграрных профессий получают единовременные выплаты и гарантированную работу на три года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Выпускники вузов получают 250 тысяч рублей, выпускники учебных заведений среднего профессионального образования – по 200 тысяч рублей. При этом получатели обязаны отработать в агропромышленной отрасли Крыма не менее трех лет", – сообщил он.

Аксенов добавил, что в первом полугодии текущего года такие выплаты получили 57 человек. Это агрономы, технологи, ветеринары и зоотехники, трактористы, механизаторы, представители ряда других профессий.
В августе – октябре 2025 года минсельхоз Крыма планирует повторный прием документов для единовременных выплат, сообщил глава Крыма.
Он напомнил, что в прошлом году между региональным и федеральным минсельхозом подписано соглашение о реализации на территории Крыма регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей федерального проекта "Кадры в агропромышленном комплексе", который входит в состав нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
"Результатом этой работы должно стать создание системы обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующей требованиям экономики и запросам рынка труда", – уверен Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов встретился с руководителями крупных производственных сельхозпредприятий республики.
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КрымСергей АксеновАгропромышленный комплекс (АПК)Выплаты и компенсацииПособия и выплатыНовости Крыма
 
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